质疑中印冲突阵亡官兵 旅外中国男子遭跨境通缉

在中国政府日前公布去年在中印边境冲突中死亡的中国解放军官兵的消息后，2月19日至22日，中国警方以“侮辱诋毁英烈”为由至少拘捕对此提出质疑的七个人。据自由亚洲消息说，美国永久居民、19岁王靖渝也因在网上质疑解放军阵亡事件遭到中国公安网上跨境追逃，在重庆的家也被抄家。

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据王靖渝接受美国自由亚洲电台采访时说：质疑士兵阵亡是不愿生活在谎言的国度。王靖渝在接受自由亚洲电台记者薛小山专访时，谈到他为什么质疑、他心目中真正的英雄，以及他父母因为他而受到的牵连。

记者：2月21日19时许，重庆市沙坪坝区警方接到举报，微博网民“ @TSCB8 ”发表诋毁贬损卫国戍边英雄官兵言论。警方说以涉嫌寻衅滋事罪对你进行刑事拘留，以及“上网追逃” 。你的微博账户已被封号，大家都很好奇的是，到底发布了什么言论？犯了什么罪？

王靖渝： 我在绵阳网警巡查执法的警情通报下评论，内容大致是解放军死的好，印度人这件事干得好。第二条评论是中国难道就死了这么几个解放军吗？第三条是如果中国政府讲得是真的，有什么见不得人的事情，为什么这么久以后才发出这个新闻？

记者：你为什么这么说？你有看中印双方的冲突视频吗？

王靖渝： 一个大国，应该讲事实。中印边界争议是长久问题，一方越界，另一方过去提醒没问题。不管是墙内还是墙外的视频，我们都可以看到听到，中国解放军团长一句又一句辱骂印度军人，还骂翻译：你就把我的意思直接翻译，你说叫他滚。印度军人反应比较温和。在他的一再挑衅之下，印度军队发起反攻。由于中国解放军自身素质和军事能力较差，不敌印度军人，造成伤亡。中国政府就编造成：五个解放军跑去打人家两百个人，英勇牺牲。

通俗地说，解放军自己挑事儿，人家把你给打了，你自己军事素质差，你被打伤了、打死了。中国媒体要么不报道，要么发生了以后就报道，不应该过了那么多个月拿出来报道，而且报道的内容完全捏造、罔顾事实。我们不希望活在一个充满谎言的国家。

记者：你人在欧洲，如何刑拘？什么叫网上追逃？

王靖渝：我认为上网追逃只是针对国内。关于刑拘，我本人目前非常自由、衣食无忧。这个通报我不知道发出来有什么意义。

记者：除了你，南京“辣笔小球”仇子明、绵阳“知名zed”杨某、秦皇岛网民唐某等人也因言获罪。《刑事诉讼法》修订后3月1日实施，破坏英烈名誉或将处以三年以下刑期，以后还有人敢谈论烈士吗？

王靖渝：“辣笔小球”不应被捕。他没有辱骂任何一个解放军，只是对整个事件提出质疑。任何中国公民都有这个权利，《宪法》自己讲的我们有言论自由。这不是一个国家做的事情，更像是一个帮派、土匪窝搞的事情。

如果不利用刑事手段迫害传播真相的群众，政党有可能不保，习近平的主席地位有可能不保。哪里有问题，中共就制定一个法律来迫害人民。

记者：中国官方形容陈红军、陈祥榕、肖思远、王焯冉是“英雄”，用“热血和青春”守卫了中国领土。你怎么看待他们？

王靖渝：我认为他们不应该被叫做烈士，军人服从命令是天职，但在这个基础上应该有自己的思考，这事本身由中方无辜辱骂挑起的，只能算作寻衅滋事后不敌对方而战死沙场。叫烈士太过分，那任何一个国家的军队都可以去挑衅（别国）。

记者：他们怎么从微博定位到你的实名身份？

王靖渝：不清楚，有几个猜测。微博我之前实名发布过支持杨佳母亲王静梅的内容；我曾充过微博会员，用支付宝付款。杨佳就是那个被中国警察侮辱、冲进警局杀死警察的英雄。

记者：杨佳是你心中真正的英雄吗？

王靖渝：戍边战士是寻衅滋事，杨佳是维持正义、不畏强权、打倒恶势力黑社会，甚至献出生命。他是我心目中，也是很多人心目中的英雄。

记者：电话，地址，甚至护照都被曝光了，中国警方和网民还对你做了什么？你还被抄家了吗？

王靖渝：昨天接了五百多条短信。家庭住址被所谓的微博大V曝光，包括护照驾照。

事发那天晚上6：30分左右，重庆沙坪坝区秦家岗派出所三名警察和三名便衣前往我重庆的住址，翻了个遍，把台式电脑和IPAD带走。他们先用手铐把我父母制服，带到派出所盘问四个小时左右。第二天又抓走，晚上放回来。今天早上又抓走，晚上放回来。在审讯的铁椅上拷着，也不让吃一口饭。我的母亲在中石油工作，事发后单位领导让她不要来工作；我的父亲也在国企工作，被要求暂停工作。

他们甚至带走了我家的玉石、外币钞票，没有任何扣押通知书。警察要求我父母令我三天之内回国，否则把他们扣留。昨天我收到土耳其和保加利亚的电话，收到了死亡威胁。我报了警。我在欧洲甚至美国可能都不安全。

记者：网上有人攻击你是乞丐，精神病，希望你在欧洲饿死。你有什么要回应的吗？

王靖渝：历史会记住正义的一方，这就是我的回应。从2019年7月我就开始在QQ声援香港和海外民运人士，包括在中国驻美国大使馆外绝食抗议的王春燕。我只想为跟我有一样志愿的朋友贡献一份力量。我想让更多中国人知道中国共产党是什么样的政党、怎样窃取政权。我想让更多的人知道真相。

记者：你为什么离开中国？你在推特上说中共建党就是靠坑蒙拐骗，“这个邪党，迟早会亡。” 你是在中国长大的吗？

王靖渝：我在抖音上发“愿荣光归香港”的片段，很快被传唤。我父母的港澳通行证和护照都被扣押。2019年7月9号，我连夜飞到上海，再飞到香港。当我在推特看到香港警察不分青红皂白看到人就打，我感到特别痛心，真的想为他们做点什么。

我的父亲曾经在中国解放军空军服役，被分配到公安部门，曾经也是沙坪坝的人大代表。他见证了特别恐怖的事情。当时治安队晚上查黄赌毒，抓住卖淫嫖娼的就把从事性交易的女士强奸，强奸完了打一顿。我爷爷也是在政府任职，我父亲本来是一腔热血，看到这些后就觉得中国政府越来越腐败。他告诉我，在偏僻的乡村，警察就是天王老子。我父亲就主动辞退警察和人大代表职务，到国企当销售。

记者：中印冲突视频发布后，网上弥漫着深情款款的爱国宣言，”他们是为我而死“、“一个战士就是一个界碑”，”犯我中华、虽远必诛“。陈祥榕和你同龄，也是19岁，他说“清澈的爱，只为中国”。他们代表多少中国人的心声？

王靖渝：我没有答案，但是大概知道一些原因。我舅妈的一个孩子在重庆上幼儿园，现在中国的教育是从幼儿园就开始编造事实：没有共产党就没有我们的今天，没有共产党就吃不饱饭。本该是充满童趣的童年，重庆几乎所有的公办小学周三少先队的课上，全是让学生讲我有多么热爱祖国、共产党、解放军。一个人从小打开电视、手机、电脑就看到共产党好、习主席好，军队需要你，整个思维就跟着邪党走。他能够说出“清澈的爱给中国”，我认为他有点可怜，邪党害了他。虽然我辱骂了解放军，我对战死的四个解放军官兵感到很同情。

今天这一切的原因就是，这个邪党把所有在大陆的中国人民困在无形的监狱，把中国共产党和中国人民划了等号。

“就如同美国国务卿蓬佩奥讲的，中国共产党不代表中国人民，应该允许中国人民有不同的看法。不能因为我们对军队有不同看法，就轻则刑事拘留，重则杀人灭口，这太恐怖了，不是一个国家，这是一个地狱。

要打倒这个政权，更多的是要墙内的人民知道真相，我会尽我所能竭尽全力在中国平台上发帖。我想让更多人知道：中共不等于中国人民，我们应该像香港人那样抗争。我目前为止创造了至少五十个抖音号、三十多个微博，都在宣传这些东西。有一个推特号，发的支持香港和国内警察打人的事情，也被封了。现在还有六个微博、十多个抖音号。哪怕我多让一个中国人清醒过来，对中国也是一个希望。”

据中央社综合澎湃新闻等媒体消息，截至22日，中国警方至少已追查7则网络言论，除了王靖渝，其余6人均被拘留，分布在北京、河北秦皇岛、贵州贵阳、广东茂名、四川绵阳、江苏南京等地。