邱太三称九二共识未来需做新处理国台办指回到共同政治基础才能春暖花开

台湾新任陆委会主委邱太三23日交接上任时表示，后疫情时代两岸交流势必会恢复，这段期间也有很多对两岸未来能春暖花开的期待。他将秉持总统的指示，在坚定国家主权和台湾民主的原则下，健康有序地推动交流，相信是两岸人民共同的期待。

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他进一步指出，在后疫情时代，国际情势不断演变，两岸在政治、经济、国际关系等方面的冲击下，也要有一些新的评估，拟定新的方向和政策，总统因此指示，要针对两岸未来可能恢复交流及人民往来等，事先做准备和研拟。

对于九二共识，邱太三表示，九二共识的用词，过去在台湾引发满多争议，两岸对九二共识的内涵，在陆方做出新的「加注」之后，台湾能再衍生的空间已经很小；更何况，陆方新的加注已经引发台湾民众无法接受，未来势必要把这些争议做新的处理，务实看待两岸未来应要有的发展。

邱太三说，他秉持务实的态度来处理事情，如果做一项坚持不但没效果，还会有反效果，那还要继续做吗？他实在无法理性地去理解；希望双方务实看待未来的交流要「同惠其利」，才是重点所在。

媒体询问由他接任陆委会主委，是否意味在向对岸释出善意？邱太三说，政府对大陆从来没有恶意过，期许双方未来在务实面对正面效益的前提下，希望从非政治的层面，例如经济、社会、文化的交流来提升累积彼此的互信，也许才能克服更高层次的问题。

针对邱太三的说法，国台办发言人马晓光今天指出，两岸关系曾经有过春暖花开。春暖需要有东风，花开需要有雨露。东风、雨露就是「九二共识」。如果「台湾的先生们」有这样的期待，愿意顺从两岸同胞的意愿，那就回到坚持「九二共识」的共同政治基础上来。

台湾媒体追问，邱太三说不清楚大陆对台独的定义，马晓光表示，过去四年多来，民进党政府和「台独」势力单方面推翻体现一个中国原则的「九二共识」，干扰和阻挠两岸交流合作，勾连外部势力进行谋「独」挑衅，制造两岸关系紧张对立，严重损害两岸同胞的切身利益，桩桩件件，罄竹难书，大家都看得很清楚，难道他们看不清楚？

对于邱太三有关九二共识的说法，马晓光表示，只讲春暖花开是不够的，要思考为什么有过春暖花开？为什么曾经的春暖花开局面被民进党当局一手摧残，变成秋风萧瑟？

他还特别再度解释了「九二共识」的来龙去脉与定义，他说，是1992年大陆海协会与台湾海基会经由香港会谈及其后函电往来，达成各自以口头方式表述「海峡两岸均坚持一个中国原则」的共识。

他说，共识中，双方都表明了坚持一个中国原则、追求国家统一的态度，要义是「海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一」。