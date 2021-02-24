香港私家医生3月2日开始注视大陆·科兴疫苗

随着大陆的科兴疫苗率先到港，政府展开新冠疫苗接种计划。科兴疫苗不必超低温冷藏及稀释，故可安排在诊所接种。

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卫生署23日向私家医生举办简介会，西医工会主席杨超发表示，有数百名医生参加，疫苗登记网站对医生亦十分方便。另一名私家医生林永和则透露，私家医生本周五可以预订疫苗，相信最快下星期二（2日）便可以为市民接种。而指引建议，接种完疫苗的市民需要在诊所休息30分钟观察情况，诊所内亦备有肾上腺素以备不时之需。

卫生署在香港医学专科学院为私家医生讲解接种疫苗事宜，简介会约长两小时。政府早前预计全港逾1200名医生参与，涵盖逾1500间诊所。西医工会会长杨超发表示，约有数百名医生参加，形容简介会是成功，气氛良好。他表示，私家医生收到的将会是科兴疫苗，每批为40或80支，“如果平时有参加疫苗资助计划嘅就会上返个网站，好方便。”

家庭医生林永和则透露，政府会在本周五向医生发放40或80支的疫苗，预计3至4天运到诊所，预计最快下星期二、三（3月2、3日）开始为市民接种。他认为，现时5间社区疫苗接种中心及18间医管局辖下的普通科门诊诊所的预约已爆满，自己也收到不少病人的查询，“睇开病嘅都问几时打，适唔适合打”，认为市民的反应是踊跃。

市民在接种第一针后要在28日后接种第二剂，林永和指，衞生署会在医生首次订针后的三星期再送针到诊所，“唔使担心话无针嘅”。他个人则将会订80支疫苗到诊所，为有需要市民接种。

至于疫苗的风险、责任方面，林永和称，会先建议市民在网上参考疫苗资讯，在诊所作健康评估，市民要签署电子自愿书，“条款上政府都知医生系帮呢个计划，问责上会有个豁免喺度。”林又指，私家医生收到疫苗的同时，亦会收到肾上腺素供应付紧急情况，“大家唔使担心”。

另外，指引亦建议接种完疫苗的市民需要在诊所休息30分钟观察情况。杨超发认为，诊所位置有限，但会尽量安排，“临床上如果有不良反应会喺15分钟内出现，好少话咁耐”。