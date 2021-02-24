黎智英保释被拒 法官彭宝琴书面交代理由 即使断网限访也难保不会危害国安

一传媒创办人黎智英去年12月被控勾结外国势力，在裁判法院遭下令还柙，及后获高等法院批准以严苛条件保释，惟保释于今月初被终审法院撤销。黎早前再向高院提出覆核保释申请，遭国安法指定法官彭宝琴拒绝。彭官今颁佈书面裁决理由，提及黎智英曾在原有保释条件上「加码」，提出禁用互联网兼限制访客人数等，并表示其政治理念、财力及人脉等本身并非罪行。惟彭官强调考虑所有因素后，认为没有充足理由相信黎不会在保释期间作出危害国安行为，拒绝批准保释。

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判词提到，控方就今次黎智英覆核裁判法院拒绝保释的申请，存档两份高级督察的誓章，内容提及与黎有关的钱银交易，以及与黎本月16日被捕一事有关的国安法案件指控。黎智英一方亦存入新誓章，在原本建议的保释条件上「加码」，进一步提出终止黎住所的互联网服务，以及限制访客人数和探访时间等。

控方凭藉高级督察的誓章，认为欠缺充份理由相信黎智英若获保释，不会继续从事危害国安的行为，并质疑黎一方提出的保释条件，不足以防止他进行危害国安行为，亦难以执行。

黎智英一方则认为，法庭考虑保释时，控方提及的钱银交易与另一宗国安案指控，应该只佔较少比重，甚至不应考虑。惟彭官不同意此一说法，认为相关资讯不可随便忽略，并指终审法院在相关判词中提到，法庭根据国安法处理保释申请时，应该考虑一切相关因素。而根据《刑事诉讼程序条例》，法庭处理保释申请时，可以考虑任何可信可靠的资料或申述。

彭官亦指，黎虽然提出不发文及不受访等作为保释条件，但这些都只是考虑事项之一。就本案控罪而言，法庭考虑保释时，不应只考虑黎智英会否在公开场合发言，也要考虑他会否及可否再次从事与控罪相关或相同的行为。而终院判词也已言明，「危害国家安全行为」解读为「可构成违反国安法，或香港法例中维护国家安全罪行的行为」。

彭官虽然同意黎智英一方所指，某人的政治理念、人脉或财力不应构成任何罪行，但这些事项实属需要考虑的相关因素。彭官举例指，手段有限的人与具财力者相比，较难组织危害国安行为；意志坚定的人又比起得过且过和欠缺热情的人更愿意犯事；而独自行事者从事危害国安行为，则不及具备人脉和资源者有效率。

至于黎智英一方质疑，控方声言黎会指使他人犯案的说法不合逻辑，又认为黎本人才有影响力从事危害国安行为。彭官认同律政司一方称，危害国安行为有很多种，若然某人有决心如此做，即使他预见有危险也不会却步，强调法庭需要考虑一切相关因素。

最终彭官重申，不认为有充份理由相信如果黎智英获准保释，他不会继续从事危害国安的行为，故此拒绝批准他保释外出。