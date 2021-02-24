90后海归硕士 辞掉金融分析员当“收废员”

四川成都锦江区一处小区对面，是张泉收废品的据点。他每天开着小货车将一车车生活类废品拉到分拣中心。搬废品出来卖的大爷大妈都不知道，眼前这个90后的小伙是一位英国海归硕士，辞掉金融分析员“高大上”工作后，改当月入2万至5万人民币的收垃圾的人。

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红星新闻报导， 今年31岁的张泉是新疆人，2010年到英国留学，本科毕业于英国莱斯特大学，之后又在英国拉夫堡大学攻读国际管理专业硕士学位。毕业回国后，他回到新疆工作，2019年通过人才落户定居在成都，从事过汽车销售，也当过金融行业分析员。

在四川收废猿环保公司中，张泉的学历是最高的。总经理杨何平也很意外，没想到学历这么高的人会认可资源回收行业，而且是来做最基层的废品回收员。

为什么选择做收废员？张泉认为回收废品是一个朝阳产业，市场规模很大。尤其现在推崇可持续发展，垃圾也需要分类回收。而只要肯干，这个行业收入还是不错的。

每装满一车纸板，他就有数百元的收入，每天只要装上四、五车，月收入高的时候能达人民币数万元。但代价就是一天工作超过16个小时。

第一次收废品时，那些垃圾和腐臭味也给张泉留下了深刻的印象，“但后面干着干着就习惯了，就觉得没啥味道了”。与大爷大妈收废品闲聊时，他从不主动提及自己的留学经历，“因为收废品不需要，也不在乎你的学历”。

报导指出，但张泉还是有些在意家人的看法。最开始，他并没有告诉老家的父母；直到工作一个多月后，有一些成绩后才告诉家人。他说，父母都是普通的工薪阶层，早些年花钱供他出国读书已是不易，“怕告诉他们我在收废品，家人会有落差”。

但没想到父母都很支持他，没有因为他曾出国留学就必须从事高大上的工作。父母认为收废员是环保事业、很有意义，也愿意让他去做。张泉说：“做自己想干的事情，靠自己的双手挣钱，也没什么好羞耻的”。