中国宣布复办博鳌论坛 未知习近平是否出席

博鳌亚洲论坛官网今天宣布，今年年会定于4月18至21日在海南博鳌以线上与线下实体形式举行。2020 年因受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，博鳌论坛停办年会。本次年会有6项议题：解读中国、把握世界变局、一带一路合作、拥抱产业变革、与新科技共舞，以及共享发展。未知习近平是否出席会议。

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据中央社今天引述消息报道指出鳌亚洲论坛（Boao Forum for Asia）官网今天宣布，今年年会定于4月18至21日在海南博鳌举行，主题聚焦于全球治理、一带一路。暂未知中国国家主席习近平是否将出席本次年会。

历年博鳌论坛多于3至4月举行，通常是中国年度“两会”（全国人大、全国政协）后中国首场大型外交活动，经常被视为观察中国对外举措的风向标。不过2020 年因受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，博鳌论坛停办年会。2012年起，中国国务院总理李克强和中国国家主席习近平轮流出席各年年会（除2017年由时任中国国务院副总理的张高丽出席外）。2019年年会由李克强出席，而暂未知习近平是否将出席今年年会。

据博鳌亚洲论坛官网发布的新闻稿，今年博鳌亚洲论坛 年会的主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举合奏一带一路强音”。本次年会有6项议题：解读中国、把握世界变局、一带一路合作、拥抱产业变革、与新科技共舞，以及共享发展。

据该报道，在会议安排部分，年会将以线下（实体）会议为主，但考量到疫情防控需要和国际旅行限制短期内难以解除，也会部分采线上线下结合型式。

2020年的博鳌论坛年会原定于当年3月24至27日举行，其后因COVID-19疫情尚未缓解，主办单位先是宣布延后，最后在4月30日宣布停办。博鳌亚洲论坛由25个亚洲国家和澳洲发起，目前共有29个发起国。