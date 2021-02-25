中国庆脱贫业绩 习近平致谢提台湾

中国国家主席习近平今天表示，中国在过去8年投入人民币1.6兆元扶贫，共计近亿人顺利脱贫。他并向包含“台湾同胞”在内，支持脱贫减贫的人士致谢。

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据中央社今天报道称，8年投7兆带动近亿人脱贫，习近平致谢对象含台湾。消息说，中国全国脱贫攻坚总结表彰大会于25日上午，在北京人民大会堂举行，包括国务院总理李克强，和栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际及韩正等全体中共中央政治局常委，和中国国家副主席王岐山均出席。新华社报导，习近平在会中发表谈话，强调经过全党、全国各族人民共同努力，在迎来中国共产党成立100周年的重要时刻，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利。

报道引述新华社文字实录，习近平一开始便列出多组数字，细数“脱贫成果”。包含在现行标准下，9899万的农村贫困人口全部脱贫、832个贫困县全部摘帽（脱离贫困）、12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰钜任务。习近平在谈话中也引用屈原“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”、杜甫“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”与孙中山“家给人足，四海之内无一夫不获其所”，强调摆脱贫困、丰衣足食是中华民族长久以来的深深渴望。

据该报道，脱贫攻坚取得胜利，除了向各级党政军机关、企业事业单位和基层组织的人员道谢外，习近平也表示向积极参与和支持脱贫攻坚的香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞以及海外侨胞致谢。

习近平在谈话中也回顾过去的扶贫工作表示，8年来曾先后7次主持召开中央扶贫工作座谈会、50多次调研扶贫工作，并且走遍14个集中连片（大规模集中）特困地区，了解扶贫脱贫的实际情况，并和贫困群众面对面聊家常、算细帐，亲身感受脱贫攻坚带来的巨大变化。习近平并强调，8年来，中央、省、市县财政专项扶贫资金累计投入近人民币1.6兆元（约新台币6.9兆），其中中央财政投入人民币6601亿元。

据习近平指出，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。“脱贫攻坚战的全面胜利，标志着我们党在团结带领人民创造美好生活、实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。”