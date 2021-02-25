北京称坚决反对个别国家就涉疆问题对中国无端指责

据中国官方媒体说，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭周三表示，个别国家就涉疆问题对中国横加指责，中国坚决反对，也绝不接受。

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据路透社引述中国新华社消息说，中国驻联合国代表称坚决反对个别国家就涉疆问题对中国无端指责。陈旭在联合国人权理事会第43次会议高级别会议一般性辩论发言中表示，”个别国家基于对中国的偏见和误判，在高级别会议上就涉疆问题对中国横加指责，中国坚决反对，也绝不接受。“

据陈旭还指出，”中国政府已接待超过1,000名各国外交官、国际组织官员、媒体记者、宗教领袖访问新疆。去过新疆的人都表示，他们在新疆的所见所闻与西方媒体描述的完全不一样。中国愿意邀请更多人士去新疆走一走、看一看，亲身感受新疆经济、社会和人权事业的发展。中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士(Michelle Bachelet)今年访问中国包括新疆，正就有关具体安排同人权高专办保持密切沟通。“

据路透社说，欧盟执委会副主席、外交及安全政策高级代表博雷利周二呼吁中国允许巴切莱特访问新疆和西藏并调查相关侵犯人权的指控。