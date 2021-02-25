“同性恋是心理障碍”教材案二审仍败诉

欧女士在香港的家里。别名西西的她起诉了中国一家出版社，原因是其出版的心理学教科书将同性恋描述为一种精神障碍

大学教材将同性恋列为“性心理障碍和性变态”，在校女大学生认为此表述“内容存在错误”，希望出版社予以修正。遭拒后，该大学生将出版社等机构告上了法院。此案于2020年7月28日在江苏宿迁开庭审理，一审败诉。2021年2月24日，澎湃新闻从该案原告西西(化名)及其代理律师处获悉，原告方日前收到了江苏宿迁市中级人民法院的二审判决书，法院作出了驳回原告上诉、维持一审原判的判决。此前，一审法院认为，暨南大学出版社出版教材中“同性恋是心理障碍”的表述系学术观点、认识性分歧，不属于图书编校范围中的知识性差错。

广告 继续浏览后续

此前，由暨南大学出版社出版的《大学生心理健康教育》，系由国侨办立项、彭磷基外招生人才培养改革基金资助的项目，于2013年8月首次出版。该书编委会主编之一的张将星教授系暨南大学心理健康教育中心主任。

2016年，当时在广州一所大学读大二的西西注意到了《大学生心理健康教育》这本书的表述上存在她认为的“错误”、“误导”等“明显内容质量问题”后，曾于出版社多次联系沟通，希望其再版时予以修正。

但是，西西发现，该书于2017年再版时虽然将部分内容进行了修改，但仍有许多“内容质量问题”，其中，再版教材仍将同性恋列为“性心理障碍”，并且保留了将“性取向出现偏差”解释为“不恰当或错误的性信息”的说法。

西西认为，在世界卫生组织制定的国际统一的疾病分类方法中，同性恋已不被列入精神疾病与心理障碍的行列。而世界卫生组织的这一标准早在1993年就已经被国家标准化管理委员会批准后等效采用。

2017年7月，西西以“该书内容存在多处自相矛盾、错误、误导、语句不通顺、语病等明显内容质量问题”为名向江苏宿迁市宿豫区人民法院提起诉讼，状告广州暨南大学出版社以及销售该书的江苏圆周电子商务有限公司（京东网上购物平台）及其分广州公司。同月17日，宿迁市宿豫区法院宣布正式立案。

经过延期三年、两次之后，西西的案子于7月28日上午开庭。一审败诉后，西西提出上诉。2020年11月16日，江苏省宿迁中院立案受理该案。2021年2月22日，西西及其代理律师收到了二审判决书。宿迁中院驳回上诉，维持原判。