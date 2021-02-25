向华强依亲居留台湾申请遭驳

台湾内政部移民署今天下午宣布，香港影视大亨向华强（龙五）来台依亲居留申请已因“国安理由”驳回，陆委会随后表示，尊重移民署依法作出的决定，并指向华强可寻求相关救济。

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据中央社今天报道称，台湾内政部移民署25日下午宣布，香港影视大亨向华强（龙五）来台依亲居留的申请已因“国安理由”驳回。台湾大陆委员会发言人邱垂正在例行记者会回应媒体相关提问时表示，尊重主管机关移民署依法作出的决定，并指向华强可寻求相关救济。

台湾大陆委员会今天下午举行例行记者会，发言人邱垂正回应媒体相关提问时表示，主管机关都是依照“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”相关规定办理，陆委会尊重主管机关依法作出的决定，但对个案不予评论，当事人可以寻求相关救济，也可以重新提出申请案。

该报道称，台湾移民署今天稍早透过新闻稿宣布，向华强父子日前申请在台居留案，经会商相关单位审查，认为有“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”第22条所规定的不予许可情形，依规定不予许可居留。

中央社说，向华强以赌神系列电影“龙五”角色闻名，妻子陈岚是台湾人。向华强父子去年底提出来台依亲居留的申请，但向华强曾公开支持中共制定港区国安法，加上其妻陈岚在香港“反送中”期间曾发表谴责香港青年的文章，其子向佐有中共共青团旗下“中华全国青年联合会”委员身分，让此申请案备受外界关注。