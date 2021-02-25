戴琪美国贸易代表今在参院提名听证 指促中国兑现贸易承诺

美国总统拜登提名的美国贸易代表人选戴琪向参议员强调，她将致力强化美国供应链、落实与加拿大及墨西哥的新贸易协议，并要求中国兑现贸易承诺。路透社说，戴琪在预先准备好的证词中表示：“中国同时是对手、贸易伙伴，也是一个特大号的参与者，我们也将需要他们的配合，以应对特定的全球挑战。”

广告 继续浏览后续

戴琪周四将出席参议院财务委员会的提名确认听证会，她在预先准备的书面证词中强调了拜登政府的立场，坚决寻求新的长期贸易政策，聚焦于“劳工及受薪阶级”，支持美国创新，强化美国的海外竞争力。

据路透社报道，若不出所料获得确认，戴琪将面临一长串的挑战，其中包括来自盟国的压力，他们希望华盛顿取消特朗普对钢铝、飞机和葡萄酒等征收的关税。

戴琪是国会众议院筹款委员会首席贸易律师，能说一口流利的普通话。她表示，至关重要的是，美国必须制定战略性和连贯性计划来应对中国，并帮助美国公司与中国“政府主导型经济”模式竞争。

戴琪在证词中说，她将优先考虑重建美国联盟并重新与国际机构接洽，以更好地应对气候变化、COVID-19大流行和全球经济下滑等共同威胁，同时投资以使美国经济更具韧性。

该报道说，戴琪在参议院财务委员会的证词，是美国企业界、欧盟及中国等贸易伙伴、劳工团体与议员过去几个月来引颈期待的公开表态。戴琪表示，她将把实施与加强美墨加贸易协议列为优先要务。她在2019年协助该协议的重新协商，纳入更严格的劳动与环保标准。她表示，此一协议象征着“改革我们贸易做法的重要一步”，协议取得成功至关重要。