日本或用“危害射击”法阻吓中国海警“开枪”法 北京说什么？

日本政府25日在自民党国防小组和安全保障调查会的联席会议上表明看法称，如果外国公务船强行登陆尖阁诸岛（中国称钓鱼岛），那么日方或许会将此认定为恶性犯罪，可以实施通过使用武器压制对方抵抗的“危害射击”。政府将此举定位为行使基于《警察官职务执行法》的警察权。有分析认为，这是考虑到中国海警局船只进入日本领海，意在加强威慑力。对围绕尖阁的日中对立升级的担忧或将升温。

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据日本共同社今天报道说，日政府提及对强行登陆尖阁实施“危害射击”。报道引据与会议员透露称，政府提及旨在阻止外国公务船强行登陆的“危害射击”极为罕见。

据该报道，《警职法》规定，允许对于应判处3年以上有期徒刑和监禁的恶性犯罪使用武器，“危害射击”也包括在内。联席会议上，内阁官房、海上保安厅、警察厅和防卫省的负责人等作为说明人员出席。政府方面表明看法称，关于外国公务船试图强行登陆尖阁诸岛的情况，有的能够被认定是恶性犯罪，可以实行“危害射击”。政府此前一直表示基本上仅限正当防卫和紧急避难时，可以使用武器。

据该报道，此外，政府方面还说明称（1）外国公务船带走日本人时，可以登上对方船只并夺回；（2）对于在领海周边飞行的小型无人机，自卫队可以视其为侵犯领空，采取包括击落在内的应对等。

与会议员纷纷就“危害射击”表示肯定称“政府出示了切实的对策”。鉴于中国《海警法》施行，自民党内要求政府立新法的意见高涨。政府对此持慎重态度，但详查了在现行法律制度下可实施的应对措施。

据中央社今天引述中共对外官媒环球网下午称，中国希望和日本以邻为善，管控危机；日方最好保持克制，不要诉诸于武力。

该报道称，中国外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上表示，钓鱼台及其附属岛屿是中国的固有领土。“美日安保条约”是冷战的产物，不应损及第三方利益，更不应危害地区的和平稳定。