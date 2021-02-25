沾光习近平表扬脱贫贡献 阿里巴巴股票由黑翻红

中国“全国脱贫攻坚总结表彰大会”今天上午登场，中国国家主席习近平出席并颁奖。其中，阿里巴巴获评为“全国脱贫攻坚先进集体”。消息一出，阿里巴巴股价在香港股市由黑翻红。

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据中央社今天报道说，习近平表彰脱贫攻坚，阿里巴巴在25日获评为中国“全国脱贫攻坚先进集体”，消息一出，股价在香港股市由黑翻红。

阿里巴巴集团创办人马云去年10月批评当局金融监管制度后，据华尔街日报消息，习近平去年11月亲自叫停阿里巴巴旗下蚂蚁集团的首次公开发行（IPO）。其后，中国国家市场监管总局也对阿里巴巴涉嫌垄断的行为立案调查。阿里巴巴股价早上在香港股市一度跌近2%，但阿里巴巴获评“全国脱贫攻坚先进集体”的消息传来后，股价立刻由黑翻红，一度上涨超过2%；下午收盘小涨1元，报港币243.8元。

阿里巴巴在发给陆媒的新闻稿中表示，据统计，8年来，阿里巴巴平台农产品销售总额达到人民币1兆元。最近3年，832个国家级贫困县在阿里巴巴平台的网络销售额超过2700亿元。据消息称，2014年起，阿里巴巴结合淘宝天猫、阿里云、菜鸟、盒马等20多个业务，打造全方位的互联网助农体系。2017年，阿里巴巴设立脱贫基金，从教育、健康、生态、女性、电商等5方面，助力贫困县域可持续发展。据消息称，脱贫、致富、升级，是阿里巴巴助农的3大关键字。

中央社引据新华网消息说，中国“全国脱贫攻坚总结表彰大会”今天共授予1501个团体“全国脱贫攻坚先进集体”称号。习近平等为受表彰的全国脱贫攻坚先进个人和先进集体代表颁奖。