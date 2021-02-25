美众院外委会通过法案 防堵中国靠冬奥进行大外宣

国际抵制北京2022冬奥声浪剧增，美国众院外委会2月25日通过法案，防堵中国靠冬奥进行大外宣。法案呼吁国务卿，应在赛事前确保美国选手了解主办国人权问题。

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北京2022冬季奥运倒数不到一年，国际上要求取消中国主办权声音越来越大。美国国会议员近来也纷纷提案，以中国压迫新疆维吾尔族与香港人民为由，要求国际奥林匹克委员会（IOC）“改让尊重人权的城市主办冬奥”。

众院外委会共和党首席议员麦克考（Michael McCaul）23日则提出“国际运动赛事的美国价值与安全法案”，以阻止中国等践踏人权国家靠国际赛事改善形象。

根据法案内容，若某场国际赛事是由特定共产国家举办，或主办国在国务院最新人口贩运评比报告中被评为最差的第3级（Tier 3），抑或是被美国国务卿认定具严重人权隐忧，国务卿最晚应在赛事开始前180天，发送资料说明该国人权问题。

此外，法案也要求国务卿，在资料中告知选手可能面临哪些隐私或安全风险，以及该如何自保，避免沦为搜集情报的目标。

法案提出不久就被排上众院外委会议程，并在25日与多部民主、人权相关法案一同接受委员会审议。

麦克考在委员会上表示，中国利用2008北京奥运洗白形象，现在又要主办2022冬奥。

麦克考说：“确保美国队妥善了解（中国）人权问题与侵犯性监控行径，有助保护他们不被利用，也能阻止中共把奥运当成一场大外宣运动。”

法案获得众院外委会无异议通过，接下来将送交众议院全院审议。根据美国立法程序，法案须获得参众两院通过，才能递交总统签署后生效。

此外，民主党籍众院外委会主席米克斯（Gregory Meeks）18日领衔提出的2项决议案，今天也双双获得通过。其中一项是谴责北京、港府持续侵犯香港人民自由与权利，另一项则重申尊崇民主、人权与法治对美国外交的重要性。