美国中央情报局长人选：胜过中国将是美国国家安全的关键

美国总统拜登的中央情报局长人选伯恩斯，星期三告诉参议院情报委员会： 一个敌对、掠夺性的中国领导阶层， 对美国构成最大的地缘政治考验。伯恩斯把与中国的竞争， 把抗衡中国的 “ 敌对、掠夺性的” 领导阶层，看作是美国国家安全的关键。

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路透社报导，64岁的伯恩斯是美国老资格的外交官，曾在民主党与共和党政府服务。 过去伯恩斯曾5次通过参议院任命听证，赴任驻约 旦、俄罗斯大使和国务院3个高层职位。预料他这次也将顺利过关成为美国中情局局长。

根据一名熟悉情况的美国官员，伯恩斯在星期三参议 院情报委员会上 作证时，列举「人民、合作伙伴关係、中国、科技」为自己上任后的4项首要任务。

伯恩斯在听证会上说：在未来的日子里，胜过中国将是美国国家安全的关键。他还形容，中国是「独裁劲敌」，正在强化窃取知识产权、压迫人民、延伸势力范围、在美国境内建立影响力的能力。

对于拜登政府，以及希望对中采取强硬路线的国会议员来说，与中国的竞争为当务之急。

中央社报道，俄罗斯的侵犯亦持续引发美国关切，尤其俄国还被指控干预美国大选，以及近期美国资讯科技公司SolarWinds遭遇骇客袭击。美国官员认为这场渗透政府机关的攻击是由俄罗斯骇客发动。

伯恩斯表示，来自俄国、朝鲜、伊朗等地的老底子的威胁仍然在。他也提到，气候变迁、全球健康议题、网路威胁构 成巨大风险。