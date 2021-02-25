获北京许可 美国驻香港领馆完成其香港地产出售交易

美国驻香港总领事馆去年招标出售其香港物业交易被以涉及“中美两国外交事宜”原因一度叫停，中标的恒隆地产周四（2月25日）确认，交易已获得北京的同意，现已完成这一总价3.3亿美元的房产收购。

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据法新社报道，这一地产收购涉及美国驻香港总领馆位于港岛南区寿臣山一处豪华物业，共六栋海景别墅，美领馆在该出售中共获3.3亿美元。

在中美关系紧张之际，去年宣布的这笔交易在12月时突然被叫停。中国官方要求交易需获得特别许可。购方恒隆地产此前公告称，收到土地注册处的函件指美国驻港总领事馆非一般商业主体，该物业不是普通房产；其出售涉及中美两国间的外交事务，应提前60天向中国政府提出申请，获得书面答覆同意后方可办理有关手续。

周四，恒隆地产在一份声明中宣布，在获得了北京的批准后已于2月25日完成了该项交易。

报道指，美国驻港领馆此次出售的住宅位于香港最昂贵社区之一，坐山看海，共六栋豪华别墅，之前被用于员工宿舍，美国驻港领馆持有该地产已有70多年。

中美关系因贸易战而处于历史最低点，同时，中国也因香港和人权议题而备受外界批评，美国和西方国家尤其强烈谴责中国当局加强对香港民主的打压。