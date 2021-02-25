说弄错了？北京许诺不再强对美国外交人员肛拭子检测

VICE世界新闻引述美国国务院表示，美国已针对外交官在中国须接受肛门拭子检测一事，向中国外交部抗议。中国外交部则称，外交官豁免于这项检测，形容之前的事件是“弄错了”。中国北京自1月底开始，对部分出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的社区居民，进行肛拭子检测。一些海外入境者也被要求接受这项检测，华盛顿邮报之前报道，其中包括一些美国外交官。消息说，美国已指示自己的外交官拒绝接受这项检测。法新社今天自北京报道说，中国否认强迫美国外交官员接受肛试字测试，并希望消除与美国之间这一新生争议。

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据中央社今天报道说，外媒指中国承诺，美外交官豁免于肛拭子检测。

VICE世界新闻引述美国国务院表示，美国已针对外交官在中国须接受肛门拭子检测一事，向中国外交部抗议。中国外交部则称，外交官豁免于这项检测，形容之前的事件是“弄错了”。报道引述美国国务院发言人24日表示，他们从未同意过肛拭子检测，在获知有美国外交官接受这项检测后，已直接向中国外交部抗议。这名发言人说，中国向美国保证，这项检测是“弄错了”（in error），并指外交人员豁免肛拭子检测。

美国国务院发言人说，美国已指示自己的外交官拒绝接受这项检测。

VICE就此事询问中国外交部，但未获回应。

美国国务院发言人强调，国务院致力于维护外交官和他们家人的“尊严”，以符合“维也纳外交关系公约”等其他外交法规定。

该报道指，目前不清楚有多少美国外交官或他们的家人已接受过这项检测。

据中国官方和医学专家指出，之所以采用肛拭子检测，是因COVID-19病毒在部分染疫者肠道中存活的时间，比在呼吸道中更久，这种检测可降低漏诊的风险。

据法新社说，中国一月开始普遍施行肛试子检测。中国官方指肛试子检测比鼻孔咽喉检测更为可靠。

中国外交部发言人汪文斌今天说，中国从来没有强迫美国外交官接受肛试子检测。

该报道称，北京疫情再次绷紧时，肛试子检测被推用，肛试子也是外国旅行者进入中国被置于隔离时段时必须经受检测的方法。

据一名另一个国家的外交官说，他自本国回到中国时，被中国方面人员要求肛试子检测，但他坚决拒绝了。中国方面人员并没有再坚持。

法新社引述一位中国官员说，通常的检测方法将更多使用，而肛试子方式将会很少用。