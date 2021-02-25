路透社：越来越多英国议员认为首相约翰逊应就新疆问题加大对华施压力度

英国首相约翰逊正在与议会就对华贸易方式展开争执，议会批评政府在谴责中国对新疆维吾尔族穆斯林的对待问题方面落后于其他国家。尽管英国目前没有寻求与中国达成自由贸易协议，但议会两院的议员们都希望找到一种方法，阻止政府与被发现犯下种族灭绝罪行的国家签署协议。他们将中国作为一个主要例子。

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据路透社报道，越来越多英国议员认为首相约翰逊应就新疆问题加大对华施压力度。英国目前陷入两难境地，试图在对新疆的道德担忧和中国是一个巨大而重要的市场这一经济现实之间取得平衡，一场围绕贸易立法获得议会通过的激烈争执正在上演。

尽管英国目前没有寻求与中国达成自由贸易协议，但议会两院的议员们都希望找到一种方法，阻止政府与被发现犯下种族灭绝罪行的国家签署协议。他们将中国作为一个主要例子。英国此前针对它所称的维吾尔族穆斯林遭酷刑、强迫劳动和绝育谴责中国，称这些行为达到了“工业规模”。

不过英国政府表示，应该由法院针对种族灭绝做出裁决，立法者不应该建立一套系统，在这套系统中，法院裁决决定贸易政策，或该系统使司法和议会之间的界限变得模糊不清。除非英国与北京展开贸易磋商，否则围绕程序的斗争都是假设性的。

路透社说，不过，这表明越来越多的议员认为，约翰逊应该在新疆问题上采取更多行动向中国施压。