三月起中国禁台湾菠萝输陆台湾总统府指非善意行为

中国海关总署昨天透过「海峡两岸农产品检疫检验合作协议」平台通知台湾，因台湾出口到大陆的菠萝多次验出介壳虫，将从3月1日起暂停台湾菠萝输入。由于台湾菠萝销往大陆占菠萝总出口量的九成一，消息传出，在台湾造成大震撼，各界担心今年台湾菠萝的市场价格可能崩盘。台湾农委会今天紧急召开记者会，指责大陆的做法不符国际贸易规范。

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台湾农委会主委陈吉仲对大陆这项措施表达遗憾和不解。他说，2020年到现在，台湾输往大陆的菠萝共计6200批，接到陆方通报发现太平洋臀纹粉介壳虫、新菠萝灰粉介壳虫或菝葜黑圆盾介壳虫共计13件，输出合格率达99.79%。而这些害虫大陆也有两种以上，依国际规范，经过熏蒸处理，灭除风险，就可以进口，日本的规范就是这样。

陈吉仲质疑陆方，为何选择现在台湾菠萝产出的季节宣布禁止进口？他说，近来台湾输出的菠萝百分之百合格，如果以前提出或许还有道理，但大陆却在相隔四、五个月之后才提出。他希望大陆可以针对这个议题，立即跟台湾讨论。

他说，农委会已紧急透过双方协议平台，要求陆方取消禁令，期盼对岸能坐下来讨论，针对疫病处理，从国际规范出发，以解决问题。

为了因应这项冲击，农委会宣布启动因应措施，将动支经费新台币10亿元，确保所有菠萝的产地价格维持在过去两年平均水平之上，也就是每公斤新台币21元。全力开拓中国大陆以外的国际市场；并将动员超市、量贩店、传统市场、餐厅及各地农会，一起采买台湾生产的菠萝。

中国海关总署今天正式公告禁止进口的消息后，国台办发言人马晓光随后也表示，去年以来，中国海关多次从台湾输入的菠萝中检出被列为检疫性害虫的生物，这些有害生物一旦传入，将对大陆农业生产和生态安全造成严重威胁。为从源头防范植物疫情风险，依据大陆有关法规，决定暂停进口台湾菠萝。

台湾总统府发言人张惇涵今天表示，中国的行为不是善意行为。他请农民放心，总统、副总统会带头挺台湾农民，台湾人也会挺台湾农民和台湾菠萝，就像澳洲挺澳洲红酒ㄧ样。

台湾农委会农业统计数据显示，去年整年台湾出口生鲜冷藏菠萝约4万5千公吨，产值约台币16.4亿元，其中出口到中国大陆的生鲜冷藏菠萝高达4万1千公吨，产值约台币14.9亿元，约占出口总量91%。