中大“朔夜”封杀学生会

中大学生会投票期昨日结束，内阁“朔夜”以 3,983 信任票当选。中大今（25 日）即发布“严正声明”，指中大学生会干事会当选内阁在政纲中发表的内容不代表大学立场，内阁成员曾发表涉嫌违法及对大学失实指控的言论，经劝喻及提醒后并未澄清，大学决定暂停为学生会代收会费、暂停相关学生在校内不同委员会的职务，及暂停场地支援等。

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中大声明指，大学曾在本月 3 日发声明，强烈反对内阁“朔夜”的参选宣言，及接受媒体访问时发表的言论，事后曾与相关学生沟通，提醒针对国家安全的言论有可能违法。此外，内阁成员对大学作失实指控，利用校园作为政治宣传的平台，违背了大学的宗旨，亦令大学声誉受损，会经劝喻及提醒后并未澄清。

大学决定暂停为学生会代收学生会会费，原有由学生会干事会提供的学生服务如受影响，由学生事务处跟进；要求学生会注册为独立社团或公司，自行承担法律责任；暂停学生会干事会相关学生在校内不同委员会的职务；暂停校方为学生会干事会提供的行政与大学场地支援。

中大重申，基本法是香港法治的根基，基本法尊重和保障大学学术自由、个人言论表达自由和结社自由。基本法亦有保护国家安全的条文，大学绝不容许校园出现危害国家安全之事。若有学生作出煽动违法言论，中大将予以严厉处分，包括着令有关学生暂时停学或将有关学生开除。

现时中大有至少 3 个委员会有学生代表，包括学生会会长为大学教务会成员，教务会师生谘询委员会、教务会学生纪律委员会亦有学生代表。

“朔夜”发出采访通知，称将于今晚凌晨于校内会见记者回应事件。

中大学生会新任内阁“朔夜”的参选宣言中形容校方向政权低头、主动献媚，报警拘捕学生，并指“国家安全”是极权高压统治的政治手段，内阁会弘扬本土文化、巩固共同体意识，竭尽所能对抗不义政权。“朔夜”亦曾接受中大校园电台访问，称全体阁员都有被捕心理准备，并明言在这个时候“上庄”，受校方打压属意料之内，强调无论如何会守住底线。