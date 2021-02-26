向华强父子申台湾“依亲居留”遭拒

香港著名社团人物向华强和儿子早前申请“依亲居留”，但台湾陆委会25日在例行记者会上亦指，为了尊重相关部门的决定，申请人在台期间可申请救济，日后亦可重新提出申请。换言之，尽管向华强和儿子两人本身都是台湾人，但目前仍未能以“依亲居留”在台居留。

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本身联署支持港区国安法立法，本港影视界商人向华强及儿子向佐，去年 12 月被报道申请移居台湾，因向华强妻子陈岚是台湾人，父子向移民署提出“依亲居留”申请。台媒报道，移民署今（25 日）正式决定不予许可居留。台湾陆委会今日在例行记者会上亦指，尊重相关部门的决定，申请人在台期间可申请救济，日后亦可重新提出申请。

台湾陆委会例行记者会上，多名记者问到有关移民署拒绝向华强“依亲居留”申请的原因，向华强可在台湾停留多久，其短期居留期限可否延长，可否申请下一次短期居留等等。陆委会发言人邱垂正统一回应表示，有关部门依照《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》等相关规定办理，陆委会尊重相关部门的依法决定，但对个案不予评论。

邱垂正补充指，“他也可以寻求相关的救济，他也可以重新再提出申请案”。

台媒报道，内政部移民署今日发布新闻讯息，有关向华强父子日前申请“依亲居留”在台居留案，经依法规定进行审查后，认为“有危害国家利益、公共安全、公共秩序或从事恐怖活动之虞”，有“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”第 22 条所规定的不予许可情形，依规定不予许可居留。

翻查《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》第 22 条，当中规定曾未经许可入境、从事与许可目的不符之活动、有事实足认为有犯罪行为、有危害国家利益、公共安全、公共秩序或从事恐怖活动之虞、参加或资助内乱、外患团体或其活动而隐瞒不报等情况之申请人，皆不可到台定居。

向华强曾公开支持北京制定港区国安法，其妻陈岚在“反送中”期间曾发表谴责示威者文章，其子向佐是中共领导下基本的人民团体“中华全国青年联合会”的委员。陆委会曾表示，台湾已修正香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法第 22 条、第 30 条，列明若有曾任中共党政军职的背景，需提交联合审查会。

今年 1 月台湾《自由时报》引述消息人士指，向华强曾担任中国广电总局旗下“中国电影基金会”名誉副会长，又在台湾“有案底”，过去多次被移民署拒绝入境，当地政府档案更指他与本港社团有关系。该名消息人士表示，就算当事人娶了台湾人为妻，或者事后“洗白”，都不代表一定能够在台湾“依亲居留”。

陈岚曾向《苹果日报》指出，“（向华强、向佐）没有移民打算”，并称办证原因是疫情期间港人不获发旅游签证，因此申请“依亲居留”，方便入境台湾。而除了向华强妻子陈岚是台湾人外，向佐妻子郭碧婷亦是台籍。