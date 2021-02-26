尼日利亚300多名女学生遭绑架 联合国强烈谴责

尼日利亚周五再次发生学校遇袭和学生遭绑架事件。尼日利亚西北部扎姆法拉州一所公办女子中学周五凌晨遭遇不明身份的武装分子袭击，317名女学生遭到绑架，尼日利亚总统布哈里谴责这起绑架事件，并称绝不会像绑匪让步，联合国强烈谴责这一绑架事件，呼吁立即释放被绑架的女学生。

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尼日利亚总统布哈里周五晚间发布声明，谴责这起最新发生的绑架事件，布哈里并表示，绝不会像绑匪让步。尼日利亚经常发生绑架学生事件。武装分子希望迫使遭绑架儿童家长和政府支付高额的赎金，以便快速敛财。

联合国儿基会驻尼日利亚代表霍金斯周五表示，“儿基会严厉谴责这一袭击事件，呼吁肇事者立即释放遭绑架的女学生，呼吁尼日利亚政府采取措施确保人质安全获释，保障尼日利亚所有在校学生的安全。”

霍金斯表示，“儿基会对尼日利亚再次发生针对学生的野蛮袭击事件感到愤怒和悲伤。此类事件严重侵犯儿童权利，对卷入其中的儿童来说是一段极其可怕的经历，可能将长期影响他们的身心健康。”

霍金斯向联合国新闻表示，对许多尼日利亚人而言，类似的事件已经成为了“生活的一部分”，武装分子希望迫使遭绑架儿童的家属和政府支付赎金，以便快速敛财，政府控制力不足的区域、以及农村地区的学校常常成为袭击的目标。

尼日利亚此前已屡次发生武装团体袭击学校并绑架学生事件。 约一周前的2月17日，尼中北部尼日尔州的一所公办寄宿制学校遭遇袭击，有多名学生和教师遭到绑架，迄今仍未获释。

2020年12月11日，尼西北部卡齐纳州坎卡拉镇一所寄宿中学遭不明身份武装分子袭击，300多名遭到绑架的学生在大约一周后成功获救。

2014年4月14日，极端组织 “博科圣地” 武装人员从尼东北部博尔诺州奇博克镇的一所中学劫持了276名准备参加考试的女学生，其中50多人逃脱、100多人先后获释，但仍有许多人至今未归。