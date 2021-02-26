美国白宫周五表示，美军空袭叙利亚东部伊朗支持的民兵组织目标旨在"发出毫不含糊的信息"，法国表示支持美国在叙利亚的空袭行动。据叙利亚非政府组织称，美军的空袭导致22名亲伊朗武装组织成员死亡。

广告 继续浏览后续

美国周四空袭了叙利亚东北亲伊朗民兵设施。美国白宫发言人普萨基表示，美国总统拜登是要发出一个"毫不含糊的信息"，即在美国人受到威胁时将采取行动保护美国人。美国有权自行选择时间和方式采取行动。

美国国防部五角大楼此前表示，美军周四向叙利亚东部伊朗支持的民兵组织目标发动空袭，并摧毁多处设施，以回应驻伊美军接连受到火箭弹攻击。这是拜登就任总统后首次采取的军事行动。

法新社报道，法国周五表示，支持美军的空袭行动，法国并确认国际联军在伊拉克基地近来遭到攻击。法国外交部周五发出声明称，法国注意到美国周四夜间在叙利亚东部进行的军事行动，美军此举旨在回应近来打击极端组织‘伊斯兰国’国际联盟遭到的多起攻击。法国外交部声明表示，法国严厉谴责这些攻击行动，面对这些对国际联盟"无法令人接受的攻击"，法国坚定站在美国盟友一边。

另据叙利亚非政府组织称，美军的空袭导致22名亲伊朗武装组织成员死亡。

而叙利亚则强烈谴责美国空袭。叙利亚外交部周五发表声明，强烈谴责美国对叙利亚东部地区实施空袭，警告将导致地区局势升级。叙利亚外交部声明说，美国发动袭击时，联合国的叙利亚问题特使彼得森正在叙利亚首都大马士革访问，美方此举表明美国无视国际法在解决叙利亚危机中发挥的作用。叙利亚要求美国政府改变"侵略性作风"，停止向各种形式的恐怖组织提供支持。