经济不太好景惟李嘉诚财富一枝独秀

香港经济疫情下陷入负增长，传统金融地产行业发展未见突破，富豪们的二代三代目前的主要工作都是守业。根据福布斯2021最新香港富豪榜数据，首位李嘉诚目前身家达354亿美元，主要资产包括长和持股价值92亿美元、长实持股价值78亿美元，以及Zoom持股74亿美元，其余资产包括赫斯基能源、现金等。相较排名第二的恒基地产创办人李兆基去年身家没变，胜负就是在于诚哥对科技股情有独钟，食尽科技股爆发热潮。

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李嘉诚这次可说是充夺香港首席富豪，完全靠的是投资科技股所赐。去年长实和长和股价录得约27%跌幅，但由于李嘉诚早在2013年透过维港投资，分别以650万美元及3,000万美元参与Zoom的B轮及C轮投资，占Zoom流通股份比例8.5%，扣除上星期他转让予次子李泽楷的股权，目前仍持有6.6%，市值74亿美元，单计持股价值，已较去年增值了6倍，令他整体身家增加20%。

李嘉诚虽然已经退休，但他以及由他红颜知己周凯旋主理的维港投资，近年都成功投中多只巨型创科股，除了Zoom，早于2007年时已投资Facebook，以6,000万美元入股，其后多次增持，共投入4.5亿美元，曾占Facebook 3%股权。假如全部持货至今，市值已高达225.8亿美元。李嘉诚没有透露现时持有多少Facebook股权，而且早年已把股份捐给了李嘉诚基金会。

另外，李嘉诚还持有最少已上市3只科技股，包研制抗衰老技术的ChromaDex（CDXC）、健康饮品生产商Celsius（CELH）、科技医疗公司Wellness Lifestyle（WELL），至今都分别都录5倍至20倍的升幅。

李嘉诚慈善基金会由1980年成立至今，至今捐款金额已近300亿港元，而且基金会亦持有不同股份，例如在小米上市时斥3000万美元（约2334亿元）认购，以招股价17元计，估计目前已升值至近3.7亿港元，另外旗下长和及长实亦分别持有蚂蚁集团891.2万股。李嘉诚的私人资产较为隐秘，早年亦曾外界抱怨不少调低估他的身家。