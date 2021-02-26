美国解密报告指沙特王储批准杀害卡舒吉 美国宣布制裁沙特前高官及行动小组

美国周五公布一份解密报告指沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼批准了"俘获或杀害”记者卡舒吉的行动。美国随后宣布制裁一位沙特前高官以及一个特别行动小组。

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法新社报道，美国国家情报总监办公室周五发布了一份解密的评估报告，显示沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼批准了2018年10月“俘获或杀死”《华盛顿邮报》异议记者卡舒吉的行动。

报告评估认为，萨勒曼批准了在土耳其伊斯坦布尔"捉拿或杀害"卡舒吉的行动。国家情报总监在这份4页的报告中称，沙特王储将卡舒吉视为"威胁沙特王室"的人，并支持"必要的话采取暴力手段让其保持沉默"。

美国随即宣布制裁沙特王储的一个特别行动小组以及沙特情报部门前二号人物艾哈迈德·阿西里。土耳其司法部门曾指责阿西里是2018年，在伊斯坦布尔领事馆杀害卡舒吉案的指挥着之一。被美国财政部制裁的沙特"快速行动小组"被指属于负责保护沙特王储的精锐皇家卫队，这个小组直接参与了在沙特或沙特以外针对异议人士的行动。美国财政部对上述个人及组织实施制裁及限制签证。

59岁的卡舒吉生前是美国居民，为《华盛顿邮报》撰写专栏，经常批评穆罕默德的政策。2018年10月，他在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内，被来自的沙特的暗杀小组杀害并肢解。沙特当局一直否认王储涉案。

据路透社报道，五周前上任的民主党总统拜登周三对记者表示，他已经阅读了这份报告，并期待很快与王储之父、现年85岁的沙特国王萨勒曼通电话。35岁的王储穆罕默德是沙特事实上的领导者。

发布这份报告是拜登着手调整与利雅得关系的政策之一。此前多年，美国对于这个阿拉伯盟友和主要产油国的人权问题及其对也门内战的干预，都选择睁一只眼闭一只眼。

拜登正在努力让两国关系回到传统路线上来。之前在特朗普当政的四年，美国与沙特的关系较为密切。