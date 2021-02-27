华人民主书院将撤退香港迁往台

国安法有法在先之下，香港华人民主书院日子有限。国安法加强管理在港的境外非政府组织（NGO）以及外国组织驻港机构。有外媒报道透露，最少两个NGO，包括华人民主书院和德国智库相关组织全球创新中心，出于安全理由撤离香港。报道亦引述10名NGO消息人士指，其所属的NGO在参与联署声明时都变得更为审慎，有不具名的人权组织成员认为《国安法》有效地令NGO噤声，不敢批评中国政府，情况令人担忧。

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据路透社报道指，至少两个非政府组织已撤离香港，其中包括由流亡海外的八九民运领袖王丹创办的华人民主书院，于去年9月迁往台湾，秘书长指书院经常批评中国政府及参与香港的民主运动，职员安危堪忧。

路透社报道指，至少两个非政府组织已撤离香港，其中包括由流亡海外的八九民运领袖王丹创办的华人民主书院，于去年9月迁往台湾，秘书长指书院经常批评中国政府及参与香港的民主运动，职员安危堪忧。

路透社又引述消息指，书院迁离香港的另一个原因是院方从美国国家民主基金会（National Endowment for Democracy, NED）接收相当多的资金；王丹并无回应书院是否有接收NED资助，但就指港府现时可禁止与NED有联系的机构运作，又指现时NGO在香港开设的银行户口随时会被冻结，认为香港已不再适合NGO营运。

国安法削保护职员工作机密“防火墙”决迁台

与德国自由民主党有密切关系的智库“弗里德里希—瑙曼自由基金会（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）”驻港办公室“全球创新中心（Global Innovation Hub）”亦于去年9月撤离香港。

报道指，中心负责人担心在国安法之下，会被当局视为外国间谍（foreign agent），该法例削弱了过往保护职员工作机密的“防火墙”，迁往台湾是该中心最好的选择。根据早前的报道，《国安法》在实施后两个月，基金会的驻港办公室已有一名员工基于个人安全理由离职。

国际特赦组织表明无意撤离

报道指，一些NGO在《国安法》实施后已改用更安全的通讯工具，以及改善其网络安全措施。一位不具名的人权组织研究员表示，《国安法》有效地令NGO噤声，不敢批评中国政府，情况令人担忧。

另外，有10名NGO消息人士向路透社表示，其所属组织在参与联署声明时，亦变得更加谨慎地审核字眼以避免风险。国际特赦组织表示《国安法》会为其工作增加额外风险，然而无意撤离，又指《国安法》条文非常不准确，很难清晰地介定怎样才会触犯法例。