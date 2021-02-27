南早：国安公署将迁出铜锣湾维景酒店大展拳脚

国安公署恐怕将会“大展拳脚”，捉更多违法之徒。

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根据南华早报报道，“港版国安法”去年7月生效，中央征用香港中旅集团旗下的铜锣湾维景酒店作国安公署临时基地，事隔8个月，国安公署疑准备另觅基地。南华早报引述消息指，国安公署将迁出维景酒店，但该消息人士却未有透露新地址、搬迁时间及其原因。

国安公署位处闹市住宅区，苹果日报去年8月发现，位于大坑的国安公署大楼附近，有身穿写上“CKF”蓝衣的神秘人巡视，并与特务警察一同站岗，有居民指蓝衣人会查问行人。

特首林郑月娥、政务司司长张建宗、中联办主任骆惠宁等人去年7月曾到场主持国安公署基地开幕礼，基地启用至今近8个月，《南华早报》引述消息人士指，国安公署将迁出维景酒店，另觅基地新址。

本周三公布的《财政预算案》内列出一笔80亿元巨额“维护国家安全”开支，但拒绝交代开支的细节，其后港府出声明指有关拨款与驻港国安公署无关，又表明不会公开详情，惟今日随即传出国安公署将另觅基地的消息。

南华早报亦报道，此80亿元的国安费用将用来缴付执行“港版国安法”的纪律部队人员的薪金，亦会用来缴付联合办公室的租金开支及设备开支，相关开支属机密，故不会由立法会审批。