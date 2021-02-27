拜登促请参议院尽快通过1.9万亿美元抗疫刺激经济方案

美国总统拜登周六对众议院通过1.9万亿美元抗疫刺激经济方案表示欢迎，他并敦促参议院“迅速”批准该案。

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美国国会众议院是以219对212票通过总统拜登提出的1.9万亿美元疫情刺激经济救助方案。这项全面刺激经济方案下周将交由参议院审议。方案内容包括将最低工资提高到每小时15美元，及为符合条件的失业者提供每周400美元的失业救济金等，预料参议院将会对方案进行激烈争论。

拜登周六呼吁参院迅速批准该案，拜登表示，如果我们能果断，迅速和大胆地采取行动，我们最终将会战胜病毒，并重振美国经济。

美国众院经过数小时的辩论，最终以219票赞成，212票反对通过了这项议案。投反对票的包括两名两名民主党人议员，共和党谴责议案中的多项措施目标不明确并太过昂贵。

议案将于下周送交给参议院讨论批准，届时将取消2025年前"最低工资提高到每小时15美元"条款。

众院通过后，拜登在简短的讲话中表示，希望议案能够很快通过。他说，"我们没有时间浪费"。

拜登的刺激经济计划包括拨款数百亿美元，用于加速疫苗接种及扩大检测范围，另外提供1300亿美元帮助疫情中重新开放的中小学校学校。另外，政府还将根据美国人的收入水平，向其发送1400美元新的补助支票，并将失业救济金期限延长到2021年9月30日。