法国新冠入院人数略有下降 尼斯等市周末“封城”

法国感染新冠病毒入院人数周六略有下降，维持在25000人以下；为防止疫情扩散，尼斯及敦刻尔克等多个城市实施周末"封城"措施。而英国接种疫苗人数已达1970万人，新增确诊和及死亡病例双双降低。

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法国卫生部周六晚间通报，周六法国感染新冠病毒入院人数为24.995人，略低于周五的25130例；而在一周前则为25269例；同时重症患者人数也有所降低，为1007例，比周五的1634例略减。周六新增确诊23996例，也低于周五的25207例。而感染者占总人口比例上升到7.2%。周六新增死亡186例，累计死亡8万6332例。

为防疫情扩散，法国尼斯等多个城市本周末开始实施周末“封城”，除了蔚蓝海岸的尼斯及戛纳，北部敦刻尔克周边地区也从周五晚6时开始直至周一早上6时加强限制措施，居民外出必须携带出行证明，并限制在一小时之内，不能离开住所半径5公里范围，只有超市、药房、加油站等可以继续可营业。

法新社报道，在尼斯，周末著名的英国人大道和Jean-Médecin购物大道几乎空无一人。一位花店老板约瑟夫·斯克里瓦（Joseph Scriva）说：“好多尼斯人都离开尼斯了，以躲避周末封城。这次可能比第一次封城情况还要糟糕。”

法国卫生部并通报，法国接种第一剂疫苗人数即将突破300万大关，其中156万1000人已经接种两剂疫苗。

另据英国周六公布的官方数据显示，英国境内总共有1970万人已接种第一剂新冠疫苗，新增确诊和染死亡病例都较前一天减少。英国过去24小时新增7434人确诊，新增死亡病例290例，较前一天确诊及死亡病例有所减少。

在另一疫情严重欧洲国家意大利，周六新增死亡病例280例，新增确诊1万8916例，则较前一天的2万499人染疫减少。