泛民初选突被选53人恐被还柙

警方上月初清晨大搜捕53名民主派人士，并拘捕分别已在狱中和被还柙的黄之锋及谭得志，指控他们参与或组织民主派35+初选涉违反港版国安法中“颠覆政权罪”，他们原本4月续保报到，但警方国安处昨突然通知他们提前于明日下午2时报到，并要求带同保释纸，明言当日“有机会做啲动作”。

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有被捕者相信届时会被落案起诉、还柙和上庭。 53名民主派人士中，除了民主党胡志伟因未交齐旅游证件违反保释条件而被还柙外，52名民主派人士本月10日顺利续保，本来4月再续保报到。但昨晨多名被捕人士陆续收到警方通知，要求明日下午2时报到，估计50多名被捕者已全部收到通知。

初选发起人戴耀廷回覆立场新闻时确认，警方要求他提早报到。戴耀廷又在Patreon指，相信获继续保释的机会不大，他会以进入旷野的心态去面对未来几年的牢狱日子，日后或会透过家人把自己的想法与大家分享，望有一天能与大家相见。

参与新东初选被捕的民主党立法会前议员林卓廷，公开他收到警方通知的片段。在电话对话中，一名自称姓陈、属国安处A组警员的人来电，要求林卓廷明日下午2时到田心警署进行“新嘅调查”。该陈姓男子向林确认，明日会进行警诫下录影会面，并非续保。

参与超区初选的荃湾区议员岑敖晖亦收到国安处通知，要求他提早于明日报到，岑估计届时会被落案起诉。参选港岛区初选的东区区议员郑达鸿在社交网站表示“预计将会落charge（落案起诉）”。

另一被捕人士、中西区区议员梁晃维更预计将被通宵扣留，下周一被押上法庭正式落案起诉。

民主党立法会前议员尹兆坚表示，提前续保不寻常，预料会有再被捕或被正式检控的可能。他形容“前路茫茫，生死未卜”，但在他们有机会被检控的同时，有大量手足身陷囹圄，故“没有害怕和退缩的资格”，呼吁香港人要“持守信念，保重，加油”。

参与港岛区初选被捕的湾仔区议会主席杨雪盈指，报到时间比原定4月8日提早逾一个月，但警方未有透露原因和详情。她说暂未能评估警方用意，会以平常心面对，但已作最坏打算可能被即时还柙。

有份协调初选的立法会前议员区诺轩慨叹，明日为他与太太的结婚纪念日，“我好多谢呢个世界有那么好的家人、朋友一直支持我，使我33年嚟安稳而幸福，系我对唔住你哋，畀唔到幸福大家”。

参与新东初选的林景楠在社交媒体上载家人合照，表示不受访，“面对迫害和不公义，我已无能为力。剩余的时间，我只想陪伴家人”。 表明反对揽炒的香港专职医疗人员及护士协会干事刘凯文指已有心理准备被落案检控，无后悔参加初选，批评政府无所不用其极打压与政府立场相反的声音。

据了解，参与衞生服务界初选的医管局员工阵线余慧明、参与九龙西初选的社民连岑子杰、民主党七人、公民党四人、协调初选的钟锦麟等人都收到相关电话，相信52人都被要求提早报到。 事件中被要求助查的香港民意研究所主席钟庭耀称，与研究所副行政总裁钟剑华均没被捕，警昨没再要求他们助查。