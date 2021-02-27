缅甸常驻联合国代表因反对军政权被撤职　数百示威者被捕

缅甸常驻联合国代表觉莫吞自称代表昂山素季的民选政府并呼吁联合国"动用任何必要手段"致力恢复缅甸民主后，缅甸军政府随后宣布，撤销觉莫吞驻联合国大使职务；缅甸军方加紧在全国范围内镇压示威民众。

广告 继续浏览后续

缅甸军方2月1日发动政变，逮捕民选领袖昂山素季和所属政党"全国民主联盟"许多高层，军方政变夺权引发数以十万计民众走上街头示威抗议。法新社报导，缅甸当局目前加紧武力镇压反政变示威抗议民众，并动用催泪弹，水炮和橡胶子弹驱散示威者，甚至在个别案例中使用实弹。

缅甸常驻联合国代表觉莫吞周五向拥有193个会员国的联大表示："我们需要国际社会进一步采取最强硬的行动，立即终止这场军事政变，阻止对无辜民众的镇压并恢复民主，把权力交还人民"。觉莫吞并恳求缅甸境内"兄弟姊妹们"继续抗争。觉莫吞最后高举三指向抗争者致敬，并表示"这场革命务必要赢"。举三指手势已变成抵抗军政府的象征。

缅甸国营电视台周六晚宣布，觉莫吞"不再是缅甸驻联合国大使"。缅甸广播电视台也表示："觉莫吞不遵守国家的命令与指示，背叛国家，这是他从今日起被撤职的理由。"

据称，缅甸的反政变示威持续，当地媒体报道，在蒙育瓦市，一名女子中枪死亡。军政府并大规模拘捕示威者。维权组织说，数以百计的人被捕，大部分来自蒙育瓦市，他们由几十部大巴送到监狱。