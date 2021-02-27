香港食府怀疑播病毒累积30人

香港疫情似有回升，26日增24宗确诊，属两周新高，当中尖沙嘴K11 MUSEA“名潮食馆”群组再增23人确诊或初步确诊，累计升至30人，包括食客、员工和无到访史的第二代传播个案。卫生防护中心初步怀疑一名负责执枱的清洁工属源头，其病毒量高，且在出现咳嗽后翌日、即上周五上班，当日17名食客染疫，约占同时段食客四分之一。中心相信事件属超级传播，上周五午市食客属高危要检疫，其他日子的食客须检测。中大专家估计因食肆空气不流通，可能出现短距离空气传播，促尽快追踪食客和接触者作检测，堵截传播。

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卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，初步估计源头是一名负责清洁、执枱、送餐具到厨房等的员工，他曾于2月14日检测呈阴性，18日起咳嗽且有发烧，19日曾上班至下午4时，检测发现病毒CT值为18，目前危殆；翻查资料，患者是一名72岁男病人。张认为清洁员于传染期16至18日无上班，仅19日上班，可能解释了为何集中是19日光顾的食客中招，他可能是爆发的“超级传播者”；至于一名于18日光顾的确诊食客虽暂列同一群组，仍待调查是否与爆发相关。

张竹君称，该患者有咳嗽，戴口罩虽可助减传播风险，但始终是密室，未必百分百防止，怀疑该员工或残留飞沫在通道或空气。该店2月19日午市食客涉76人，当中17人染疫，即近四分之一人已确诊，卫生防护中心认为同时段其他食客亦高危，须检疫，张竹君呼吁他们致电1823跟进检疫；又称其他日子食客亦不能排除感染风险，因此早前发出强检通告。

至于为何出现超级传播，中大呼吸系统科讲座教授许树昌表示，涉及枱与枱之间的距离是否够阔、是否做到每小时换气6次、有否执枱专员，若不能做到，加上有染病员工带病上班且病毒量高，或经飞沫污染餐桌、餐具等造成传播；若食肆空气不流通也可出现短距离空气传播。

昨日24宗确诊属两周新高，许树昌表示，农历新年后放宽社交距离措施时确诊数字仍维持双位数、源头不明个案比例高，放宽措施平衡了商界生存，但并非无风险，正值新年市民亦较多外出饮食，食肆却未能完全做到高危控制点，“自然会爆发”。但他说目前疫情主要局限在一间食肆，未有需要再收紧措施，但要尽快追踪密切接触者和食客以检测堵截传播。许又估计部分新年期间感染的个案仍未反映出来，需再监察多约一周看新年效应。

至于名潮食馆有否超过50%入座率上限、餐桌之间有否1.5米距离或以有效隔板分隔，食环署回覆，1至2月曾两次派员巡查该处所，并未发现违反《预防及控制疾病（规定及指示）（业务及处所）规例》。