两会前全体党国领袖向习近平汇报

2月28日，中共政治局委员、书记处书记，以及全国人大、国务院、全国政协、最高法最高检“向党中央和习近平总书记述职”，党国最高系统无一例外。

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中共党章规定，总书记的职责是负责召集中央政治局会议和政治局常委会会议，并主持中央书记处工作。但是按照中共十九大的决定，除了习近平之外的中共最高官，包括常委在内的成员，每年要向习近平“书面述职”，中央政治局委员向习近平书面述职，据指这是习近平主政以来的首创，时间一般都是在“两会”召开前夕的敏感时期。

十九大的这一决定是一个颠覆性的决定，邓时代的所谓集体领导集体决策制，表面形式也不复存在，常委、政治局委员，书记处书记，以及“五大机构”的所有领袖们，都要写出书面汇报。

“书面述职”的内容秘而不宣，但从新华社发表的通稿可以看出，这些党国的最高要员，都要“对过去一年思想和工作情况进行全面梳理总结，以严肃诚恳的态度和高度负责的精神撰写述职报告。述职报告总结经验体会，分析问题不足，围绕大局提出下一步努力方向。”

也就是要向最高领导汇报你这一年做了什么，你的思想状况如何，分析你的不足，也就是要开展自我批评，然后听候领导点评，而这位领导是唯一的，最高的，他就是中共中央总书记习近平，他本是常委会一员，但已无需向常委会汇报，他只需要听取汇报。

新华社的通稿并不讳言，“有关同志按规定向党中央和习近平总书记书面述职。习近平认真审阅了述职报告并提出重要要求”。而习近平今年提出的“重要要求”简言之：“强调今年是中国共产党成立100周年，是‘十四五’开局之年。站在‘两个一百年’奋斗目标的历史交汇点上，要更加紧密团结在党中央周围，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，增强‘四个意识’，坚定‘四个自信’，做到‘两个维护’。”

上述表述最关键一句虽是老调重弹，但似乎不得不弹：深入学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”，因为这句话是习近平亲自要求别人学习的，所以去掉了“习近平”三个字，然后最重要的就是“两个维护”：“坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。”

看起来像是开大家长会，耳提面命，李克强总理，其他常委，更不用说政治局委员们了，都得向大家长汇报，一个个像小学生。为什么在“两会“前汇报，分析人士指这是为了绝对统一思想，预防出现失控的情形。

这一“书面述职”已经四年，年年如此，官媒的报道似乎也越来越简化了。今年短短几百字，把习近平的重要要求简化为五条“训令”：“一是坚决把党中央决策部署和习近平总书记重要指示精神落到实处……“；”二是带头学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神……”；三是在党中央统一部署下，扎实做好分管领域各项工作……；”四是严格执行请示报告制度，贯彻执行民主集中制，自觉将重大问题、重大事项、重要工作进展情况向党中央和习近平总书记请示报告……”；”五是坚决贯彻落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定精神……”

观察人士以为这样的书面述职大约透露出几点信息：习近平独裁已直逼毛泽东，党国高官表面已全体臣服，但毛泽东靠所谓打江山的威信“一统天下”，需要打倒谁的时候靠“发动群众”，习近平靠集权打压“强行控制”，发动群众已今非昔比；这大约就是习近平为什么需要一次次亲自告诉高官们要贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”，要“两个维护”。习还需要一次一次宣告胜利，从胜利走向胜利，宣告抗疫取得胜利，尽管疫情早期隐瞒使中国的形象在国际上严重受损；宣告脱贫取得重大胜利，尽管脱贫标准线很低，“6亿人每月收入仅1000元”。更不能出现任何差错，或者不能承认出错，建党一百周年大庆不能出错，明年二十大自己接自己的班更需要顺利过渡。