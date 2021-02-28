习近平庆祝脱贫胜利的几点疑问

习近平在超高规格的“全国脱贫攻坚总结表彰大会”上称：“现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列”。“创造了又一个彪炳史册的人间奇迹！”“这是中国人民的伟大光荣，是中国共产党的伟大光荣，是中华民族的伟大光荣。”自不待言，这一脱贫奇迹当然也是习近平本人的胜利。

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脱贫标准低

按照中国国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富去年3月的讲话，2000年收入标准是人均4000元人民币，约合每人每天1.7美元。按照世界银行制定的贫困标准，绝对贫困标准每天收入低于1.9美元，这意味着就以“绝对贫困”而论，中国的贫困线接近但是略低于国际标准。

问题在于，世界银行把中国划分为中低收入国家，而中低收入国家的贫困线则为每天收入5.50美元，以此标准，中国生活在贫困线以下的人口多达三亿七千三百万，相当于中国人口的四分之一。

中国总理李克强去年在全国大人会议上表示，中国还有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右”，这意味着，中国有将近一半人口的人均每日收入低于5.1美元。

且不说这一被指为“输血式脱贫”是否代价过分高昂，“运动式脱贫”是否能够经久，习近平如此大张旗鼓地庆祝胜利，是否为时尚早？

我亲自

这场超高规格的脱贫表彰大会似乎围绕着一个中心，中共在习近平领导下终于完成了世纪脱贫任务，将为中共建政100周年送上一份“辉煌的礼物”。

习近平本人毫不掩饰自己的功劳，他在脱贫表彰大会的讲话上，简短地回顾了中共“打土豪分田地”“建立新中国”“为摆脱贫困创造了根本政治条件”的历史功绩后，迅速转向“党的十八大以来”，也就是在他担任中共总书记以来，要求全党全国“信心百倍向着脱贫攻坚的最后胜利进军”，接下来一句“8年来”，开始历数他执政八年多的脱贫功绩。下面这一段话，更是典型的习氏风格，“我”如何如何，“亲自”如何如何，与他于2020年1月28日会晤世卫秘书长谭德塞时所说的“我亲自指挥亲自部署”抗疫不谋而合：

“8年来，我先后7次主持召开中央扶贫工作座谈会，50多次调研扶贫工作，走遍14个集中连片特困地区，坚持看真贫，坚持了解真扶贫、扶真贫、脱真贫的实际情况，面对面同贫困群众聊家常、算细账，亲身感受脱贫攻坚带来的巨大变化。我在各地都看到，广大脱贫群众露出了真诚笑脸，这是对脱贫攻坚的最大肯定，是对广大党员、干部倾情付出的最高褒奖，也是对革命先辈和英烈的最好告慰。”

习近平掌握了最高权力，担任了几乎所有核心小组的组长，为什么还要不断地以第一人称来强调自己的领导作用，还要使用“亲自”这一一般用来形容他者的词语。这一点他的做法与他的前任不同。这到底是显示习的强大，习的伟大，还是什么？

打土豪分田地

为了加重取得脱贫胜利的分量，习近平提到了中共“为人民谋幸福”的光荣史，特别醒目的是这样一段：“新民主主义革命时期，党团结带领广大农民‘打土豪、分田地’，实行‘耕者有其田’，帮助穷苦人翻身得解放”。

对于“打土豪分田地”的中共发家史，毛泽东时代时时提到，强调“穷人闹革命”，通过阶级斗争，暴力推翻压迫阶级。但八十年代以来，鉴于文革血的教训，中共领导人在讲话中很少提到“阶级斗争”，“打土豪分田地”早已不是“曲不离口”了，因为这是一段血腥的历史，打家劫舍，剥夺他人财产的历史。

分析人士指出，中共所指的土豪，就是维系中国传统社会的精英阶层，地主、乡绅、读书人等等。中共掌权后，把“分田地”推向顶峰，根据学者宋永毅使用中国官方数据推算，土改镇反4年间中国地主人口非正常死亡人数为470万。学者吴国光指出：中共“它是通过分配土地为手段，激发农民的仇恨，建立农村的阶级对立，使得广大贫苦农民成为中共建立无产阶级专政的阶级基础。”土改的目的并不是分配土地，毛泽东在发动土改指出就已经在计划收回农民土地的集体化了。学者认为，土改运动是中共建政后的第一场浩劫。

习近平在脱贫大会上，重提打土豪分田地这样暴力的语言，令观察人士诧异。有人联想到两年前习近平重提“阶级”一事。2019年5月12日，习近平在中共政治局会议上重提文革后久已不提的极具暴力色彩的“阶级”一词，他要求在“不忘初心，牢记使命”主题教育活动中，“巩固党的阶级基础和群众基础”。

分析人士指出，打土豪分田地，阶级，群众...... 习氏语言有着非常清晰的毛式逻辑。