对中国严重缺乏好感 日媒报道习近平访日今年恐难成行

中国国家主席习近平访日已成为一道悬题。原本双方说好去年要以国宾身份访问日本，受新冠疫情等各种因素影响拖延下来，但是日本官员现在认为，即使疫情平息，习近平访日也难以在年内实现。

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根据日本产经新闻报道，中日两国政府原定安排习近平去年四月以国宾身份访日，因新冠疫情影响，访日延期但并未取消，但中日两国后来已停止磋商习近平访日事宜。

产经新闻报道称，除了看不出疫情何时平息，中国行径也是阻碍习近平访日的主要原因。

中国海警船去年在钓鱼岛周边海域出门天数多达333天，创新纪录，日方认为今年中国海警船在钓鱼岛海域频频入侵“领海”，且尾随日本渔船，导致钓鱼岛情势升高。

人权方面问题更大，中国在香港实施港版国安法，逮捕香港民主人士，迫害新疆维吾尔穆斯林，国际社会对中国的目光日益严厉。产经新闻报道说，在这种情况下，如果日本要求习近平以国宾身份访日，很可能向外界释放错误信息，误以为“日本默认中国的作法”。

还有一个重要原因，如果安排习近平以国宾身份访日，应与日本天皇德仁会晤，这只有在日本国民欢迎的气氛下才能进行，但是，日本内阁府二月公布的民调显示，77.3%的日本民众表示“对中国没有好感”。

消息援引日本高官表示，今年不可能邀请日本以国宾身份访日，明年是中日建交50周年，习近平能否访日，那得看中国的表现。