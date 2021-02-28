戴耀廷等香港泛民47人被控颠覆罪 台湾指香港不再容许政治多元

47名曾发起并参与去年香港民主派初选人士被控"串谋颠覆国家政权罪"，今天将开庭。欧盟驻港澳办事处表示，深切关注47名香港民主派人士被起诉，要求当局立即释放被捕人士；台湾民进党也对事件表示严厉谴责，指香港不再容许政治多元。

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香港47名曾发起及参并去年民主派初选人士被警方控以"串谋颠覆国家政权罪"，全部人被通宵扣留，今天在西九龙裁判法院审判。被起诉人士，包括协调初选的港大法律学院前副教授戴耀廷、民主党黄碧云和林卓廷、社民连岑子杰以及参与选举的商人林景楠等。

欧盟驻港澳办事处周日发表声明表示，深切关注47名香港民主派人士被起诉，要求当局立即释放被捕人士。声明指，控罪性质清楚表明，香港不再容许政治多元化。欧盟驻港办事处促请港府和北京当局遵守《基本法》及《公民权利和政治权利国际公约》对自由和法治的承诺，欧盟将继续密切留意事态发展。

另外，台湾民进党周日晚间发布声明对事件表示严厉谴责，批评港府拒绝民主人权与司法程序正义，以诱捕方式欺骗民主派人士到警署报到后，立即关押起诉，令人愤慨与震惊。民进党要求立即释放所有遭扣留的民主派人士。

声明指，中共不断扩张的极权主义已成为人类生存的最严重威胁。港府不断用行动证明，香港已经成为中国的普通城市之一，毫无"两制"的存在空间。

民进党的声明表示，香港社会已等同由中共当局直接统治，恣意逮捕收押异议人士，让港人陷入自危与随时可能遭拘捕的红色恐怖中。民进党表示，严厉谴责并要求中共及港府必须立即释放所有遭扣留羈押的民主派人士，让香港民主社会恢复原有的自由法治状态。

中央社报道，"时代力量"晚间也发布声明说，中共此举，不啻是向全球民主阵营示威叫嚣。讽刺的是，中国国台办发言人马晓光日前尚大言不惭地说两岸需要"东风雨露"，然而为何又在此时大规模起诉泛民派人士。台湾人民看在眼里，只会更加心寒。

时代力量还提醒台湾内少数对中国存有幻想的政党，如果不尽快认清中共政权的冷酷本质，终将会被台湾人民唾弃。