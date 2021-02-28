缅甸镇压单日至少18人死亡 欧盟英国谴责暴力 将采取制裁措施

缅甸警方周日在各地向抗议2月1日军事政变的示威民众开枪，据称造成至少18人丧生。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利谴责缅甸军方的暴力镇压并称，欧盟将采取制裁措施；英国外交部也呼吁立即终止暴力，恢复民主。

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缅甸警方周日在全国各地对抗议军事政变的示威民众开枪，据联合国人权办公室说，至少造成18人丧生，这使周日成为数周以来缅甸民众示威遭镇压死亡人数最多、最血腥的一天。

法新社报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周日在一份公告中表示，"暴力不能使非法推翻民选政府的政变合法化，缅甸军方向手无寸铁的民众开枪证明其无视国际法"。博雷利呼吁缅甸军方"立即停止动用武力，允许人民行使自由表达及结社的权利。

博雷利表示，欧盟将对缅甸暴力升级采取措施。

路透社报导，缅甸警方周日清晨就在最大城市仰光部署大批警力，一开始先投掷闪光弹、发射催泪瓦斯并对空鸣枪，试图驱散人群未果，之后在市区多处对民众开枪。缅甸士兵也协助警方镇压。

据媒体曝光的画面，数名伤者被其他示威者拖走，在人行道上留下血迹。一位要求匿名的医生透露，一名胸部中弹男子送到医院后不治身亡。

缅甸一位自由记者姆拉觉都（Mratt Kyaw Thu，译音）在推特上说，军警随机对公寓发射子弹，到处都是催泪瓦斯，许多民众只好躲进最近的房子内，他不知道如何形容周日在仰光的情况，只能说是"战场"。

联合国人权事务高级专员公署表示，根据联合国人权办公室接获的可靠消息，缅甸警方和军方利用致命和接近致命武力对抗和平示威者，至少已造成18人死亡，30多人受伤。

联合国人权高专署发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）在一份公告中强烈谴责缅甸军方对示威民众越来越严厉的镇压，并再次呼吁军方立即停止动用武力对付和平示威民众。

路透社报导，英国外交部发言人周日也表示：英国已经联合美国和加拿大采取行动，针对武装部队总司令敏昂莱在内的9名缅甸军官实施人权制裁。外交部发言人表示，暴力必须停止，且必须恢复民主。