英国接种疫苗人数突破2000万 约翰逊称"国家巨大成就"

英国政府周日宣称，英国已有超过2000万人接种了第一剂新冠疫苗，英国政府希望以民众大规模接种疫苗摆脱这场危机。英国首相约翰逊表示，这是一项国家巨大成就。

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约翰逊周日在推特上表示：“目前英国已有2000万人接种了第一剂疫苗，这是一项巨大的国家成就。”约翰逊呼吁所有接到通知的英国人都去接种疫苗，因为"每一剂疫苗在我们对抗新冠病毒的战役中都会发挥作用"。

英国卫生大臣汉考克也对这一结果表示“非常满意”，他对每个前往接种疫苗的人表示感谢，"因为我们越来越明确地知道疫苗可以保护每个人，保护我们的社区，疫苗也是我们所有人的出路。”汉考克并推特上发布的视频中补充说：“我们还有很长的路要走，但我们正在取得长足进步。”

据英国官方周日发布的数字，英国接种第一剂疫苗人数达2008万9551人，接种两剂疫苗人数达79万6,132人。

约翰逊日前宣布，所有英国成年人在7月底之前，都将接种第一剂疫苗。在达到2000万人接种的"目标"之后，英格兰地区近200万名60至63岁民众将可以开始接种疫苗。

据英国卫生部发布的最新数据，英国过去24小时新增7434人确诊，新增死亡病例290例，两项数据均较前一天有所下降。