东盟外长举行特别会议讨论缅甸问题 德国传召缅甸大使

东南亚国家联盟外长今天举行特别会议，讨论缅甸问题。缅甸抗议民众不畏上周日军方血腥镇压周一再次走上街头举行抗议。德国强烈谴责缅甸军方的镇压行动并传召缅甸大使。

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新加坡外交部长维文周一对议会称，东盟周二将通过视频召开外长特别会议，会上将听取缅甸军方当局代表的发言。

缅甸的抗议民众周一不顾镇压继续走上街头。周日的示威活动遭遇自一个月前发生政变以来最血腥的镇压，缅甸多个地区发生冲突，在最大的城市仰光，警方在催泪瓦斯和对空开枪无效后向人群开火，造成18人死亡。缅甸示威民众周一不畏上周日军方血腥镇压再次走上街头举行抗议。在仰光抗议活动集中的地区，警方动用了高压水枪和军车。在缅甸北部的Kale，抗议者在示威时举着昂山素季的画像，高呼“民主是我们的目标”。

缅甸国防军总司令敏昂莱表示，示威领导人和煽动者将受到惩罚。他并指当局"正按照民主原则，以最低武力对付示威者"。

美国白宫发言人普萨基表示，缅甸示威者死亡显示当局镇压行动升级。美国准备采取进一步行动追究责任。

德国周一强烈谴责缅甸的镇压行动，并传召缅甸大使抗议。德国总理默克尔的发言人表示，向和平示威者使用致命武力是完全没有道理，德国要求军方停止镇压，采取最大克制，释放国务资政昂山素季，并透过对话恢复民主进程。