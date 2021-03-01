京官点名严惩黎智英、戴耀廷及黄之锋

负责香港事务的国务院港澳事务办公室主任夏宝龙上周在一个重申爱国者治港的研讨会上表明，不能容许「反中乱港分子」染指香港政权，他更点名现正因不同罪名受审的壹集团创办人黎智英、法律学者戴耀廷及前香港众志秘书长黄之锋为反中乱港的「极端恶劣者」，指不单要禁止他们染指香港的任何公权力，更要「依法…严惩」他们的违法行径。

广告 继续浏览后续

今天出版的《紫荆》杂志3月号独家发布夏宝龙上周一在题为「完善‘一国两制’制度体系，落实‘爱国者治港’根本原则」的专题研讨会上的致辞。夏在致辞中反驳香港有人声称可以“爱港但不爱国”的论调，形容这是「奇谈怪论」，强调爱港与爱国不能割裂或对立，「自称只爱香港、不爱中国者，当然也算不上是爱国者。」

他续称，站在爱国者对立面的是少数的「反中乱港分子」，指这些人的特征是「蓄意阻挠、破坏特别行政区政权机关顺利运作，蓄意破坏“一国两制”宪制秩序，甘当外国势力马前卒甚至公然乞求外国势力插手香港事务，企图以香港为跳板对内地进行渗透破坏颠覆，进而危害国家主权、安全、发展利益的少数人」。

夏宝龙说，「反中乱港分子」是“一国两制”的破坏者，不能允许他们染指香港政权。「现在不允许，将来也不允许」。「对于反中乱港分子当中的极端恶劣者，如黎智英、戴耀廷、黄之锋，则不仅仅是不能允许他们染指香港特别行政区的任何公权力，还要对他们的违法行径依法给予严惩。」

他总结道，香港回归20多年的事实证明，少数反中乱港分子只会给香港带来破坏、动荡、恐怖等灾难，只有爱国者才能真正为港人谋福祉，为香港带来繁荣稳定，促进香港与中国共同发展。