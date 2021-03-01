民进党：诱骗关押民主派人士香港已成中国普通城市毫无两制空间

台湾的民进党28日深夜发布声明说，港府拒绝民主人权与司法程序正义，以诱捕方式欺骗民主派人士到警署报到后立即关押起诉，令人愤慨与震惊；民进党并说，港府不断用行动证明，香港已经成为中国的普通城市之一，毫无「两制」的存在空间。

广告 继续浏览后续

香港警方国安处昨天将年初拘捕的50多名民主派人士中的47人，以颠覆国家政权的罪名加以起诉，今天早上开庭。

民进党在声明中表示，香港社会已等同由中共当局直接统治，恣意逮捕收押异议人士，让港人陷入自危与随时可能遭拘捕的红色恐怖中。对于曾历经白色恐怖的台湾人民而言，如此反自由民主、胁迫人权的行径并不陌生。中共不断扩张的极权主义，已经成为人类生存的最严重威胁。

民进党并严厉谴责，要求中共及港府，必须立即释放所有遭扣留羁押的民主派人士，让香港民主社会恢复原有的自由法治状态。

台湾一个小党「时代力量」也发布声明说，中共此举，不啻是向全球民主阵营示威叫嚣。在港版国安法之下，香港人已经成为禁脔。这47名泛民派人士，恐将身陷囹圄。

时代力量表示，讽刺的是，中国国台办发言人马晓光日前还大言不惭地说两岸需要「东风雨露」，然而为何又在此时大规模起诉泛民派人士。台湾人民看在眼里，只会更加心寒。

另外，昨天传出高雄六龟农会销往大陆的莲雾遭到大陆贸易商弃单，今天立即有大陆与香港的贸易商和六龟农会联系，表示要购买遭弃单的莲雾，六龟农会表示，滞销问题已经解决。

台湾高雄市六龟区的「蜜风铃」莲雾七成外销大陆，农会原本预计3月3日要输出3500台斤到大陆，因受台湾波罗禁令影响，合作的大陆贸易商要求暂缓出货，消息传出让当地果农担忧不已，担心莲雾成为下一个被禁的水果。现在证实，这只是个别事件，中国并没有禁止台湾莲雾输出到大陆。