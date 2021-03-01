港府自动放弃 称北京掌修改政治主导权

作为香港小宪法的基本法订明，除国防、外交由北京的人民政府负责管理之外，香港特区享有行政、立法和司法权，但作为港府第二把手的政务司长张建宗在北京有意削减特首选举的民意代表性时表明，特区政府必定尊重中央修改政治体制的主导权，又指要求治港者爱国是「理所当然、天经地义」。

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张建宗昨(2月28日)在网志中表示，上周一通过视像出席中国港澳研究会举办的专题研讨会，认为国务院港澳事务办公室主任夏宝龙发表「爱国者治港」的讲话，「对于完善香港政治体制发展及选举制度有重大意义」，认为全面落实「爱国者治港」是准确贯彻「一国两制」方针必须遵循的根本原则。

他续称，香港是直辖于北京中央人民政府的一个享有高度自治的地方行政区域，但政治体制问题属中央事权，并非香港特区高度自治的一部分，而选举制度是政治制度中重要一环，为了落实「『爱国者治港』原则」，必须完善政治和选举制度，以确保香港管治权掌握在爱国者手中，港府「必定尊重中央在政治体制完善方面的主导权。」

他又说，要求治港者爱国，坚定维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定，「实属理所当然、天经地义」，而「『爱国者治港』原则」更是最低要求。