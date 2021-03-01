禁止质疑解放军死亡数字 北京紧急立法追诉辣笔小球

印度陆军2021年2月16日发布照片显示了印度陆军与中国人民解放军从有争议的拉达克地区脱离接触的过程。

谁敢质疑去年6月中印边境冲突中解放军死亡数字？3月1日，南京当局以“侵害烈士名誉、荣誉罪”批捕20日被刑拘的微博大V辣笔小球，真名仇子明，但是他被控的罪名在他被刑拘时还不存在。中国司法机构只是在2月26日通过『刑法』补充规定相关罪名，3月1日正式生效。另外，人在海外的王靖渝，警方勒令其“回国自首”，否则他的父母“没有好下场”。至此，已有至少7人因怀疑官方说法而受到威胁、拘留或被逮捕。

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“辣笔小球“仇子明3月1日被正式批捕，罪名就是3月1日开始实施的“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”，此罪名以前并不存在。2月26日，当局通过《刑法》修正案，增加新条款：“侮辱、诽谤英雄烈士，损害社会公共利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。“辣笔小球”由此成为中国第一个被以这项最新罪名逮捕的人，引起舆论惊异，被指“欲加之罪”。

有网民说：“全世界的法律都讲究法不溯及既往，这也算是开了先河了”，还有的说，“世界上有两种法律，法律和中国法律，中国法律不符合法律的一般规律”。还有人指这是“为辣笔小球出一个量身定制的法律。”有人讽刺说：“建议把‘侵害英雄烈士名誉、荣誉罪’改为‘辣笔小球罪’，这样更容易让人记住”。也有舆论称：原以为辣笔小球会跟新刑法擦肩而过，没想到被倒追上了，他由此可以被记入中国法制史了。

在正式逮捕辣笔小球的同时，中国最高检旗下“正义酷”官方微博3月1日发布“辣笔小球”忏悔视频，画面显示，身不由已的仇子明称自己的行为“泯灭良知”。

中印去年六月在边境地带发生流血冲突，事后印度方面旋即公布死亡20名官兵，中国官方迟至八个月后公布死亡数字共有四人，其中提到有人是为营救团长而牺牲的。“辣笔小球”微博评论说：“最大的官——团长活下来了，看来这个团长个性是‘飞将+脱兔+神机+血路+强运’。在此基础上，‘外军溃不成军，抱头逃窜。反正，我们赢了。”他还补充说：牺牲的这四位都是因为‘营救’而立功，连去救人的人都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有四人。这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因“。“辣笔小球”就因为写了这么几句话，官方称其“侮辱英烈”，随即被微博封号，2月20号被南京公安局刑拘，3月1日被正式逮捕。

中国官方对中方军人死伤数字异常敏感，一旦发现有质疑的声音，设法迅速扑灭。人在海外现年19岁的王靖渝近日在微博上发表质疑和批评在中印边境冲突中阵亡的解放军官兵的言论，遭到网民举报。王靖渝对美国媒体表示，事发后中国警方对他发出网上追捕，警方勒令他3日内回国自首，否则在中国的父母“没有好下场”。他对美国之音说，从他发出推文到警方突袭他家大约只用了20分钟。警察用手铐将他的父母制服，事发后警方每日将其父母带回派出所长时间问话，不准他们吃饭，威胁要刑拘他们，家外也有人24小时把守。