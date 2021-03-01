第三批辉瑞疫苗到达日本

日本进口的第三批新冠疫苗3月1日由全日空飞机从比利时运抵成田机场，第三批疫苗仍为美国制药巨头辉瑞公司生产，若每瓶抽取6剂，这批数量最多达到52.65万剂。

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2月21日上午10点前后，日本进口的第二批新冠疫苗由全日空飞机从比利时运抵成田机场。疫苗也为美国制药巨头辉瑞公司生产，若使用每瓶可抽取6剂的注射剂，第二批数量最多达约45万剂，而2月12日第一批疫苗到达日本，为38万剂。

第三批疫苗将用于对参与治疗及运送新冠患者工作的医护人员优先接种，本周起全面配送给都道府县。政府表示包括这批在内，3月内最多将送达约266万剂。

第1例接种于2月17日在东京都目黑区的国立医疗机构东京医疗中心进行，医师接受了美国辉瑞制疫苗的接种，由此面向医护人员的率先接种开始启动。厚生劳动省透露，截至2月19日，已有68家医院的5039名医护人员接种。政府首先面向国立医疗机构的设施，全国100处的医院里，向得到同意的医疗工作者4万人进行接种，以确认其安全性。为了使疫情流行收缩，人们对疫苗的效果寄以很大的期待，而保证疫苗供应成了最大的课题，2月25日，启动第二批接种。

以3600万名65岁以上老年人为对象的接种工作计划4月12日启动。行政改革担当相兼疫苗担当大臣河野太郎表示，计划在6月底前将医护人员470万人和老年人接种两次所需的疫苗送至全国的地方政府。