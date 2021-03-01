第71届柏林电影节开幕

2021年2月17日，在德国柏林的赫尔曼·诺亚克（Hermann Noack）铸造厂排列着为柏林国际电影节准备的奖杯--柏林熊。 第71届柏林电影节被称为撕裂的电影节，分两个阶段进行。

柏林电影节于3月1日早上拉开序幕。在新冠疫情的影响下，今年的柏林电影节与以往完全不同，分为两部分，相当于两个电影节。《南德意志报》称，今年的柏林电影节是个被撕裂的电影节。

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第一部分是于3月1日到5日间举行的在线电影节，只在网上对影业人员和媒体开放，是个数字电影节。柏林出版的《日报》报道说，它没有红地毯，没有灿烂的明星，没有观众和电影院里济济一堂的情景，只有专业人员和记者寂寞地坐在沙发上看电影的情景。这一部分有如沙发电影节。当然，媒体会对入围电影发表评论，电影节也会于3月5日公布金熊奖获者。

电影节的第二部分才对观众开放，计划今年6月9日到20日在柏林各电影院举行。观众这才有机会观赏入围柏林电影节的电影。

因新冠疫情，今年柏林电影节的规模大大缩小。平常要放400部电影的电影节，今年只放映166部电影。15部参赛影片中，有一部日本和一部韩国影片，但没有中国影片。东道主德国有多部影片入围参赛单元，其中导演和演员合二为一的丹尼尔-布吕尔（Daniel Brühl）导演处女作《邻家》和多米尼克-格拉夫（ Dominik Graf）的《法比安》 "Fabian oder Der Gang vor die Hunde"备受关注。后者改编自凯斯特纳（Erich Kästner）发表于1931年的小说，讲述发生在纳粹上台前不久的柏林故事。法国也有多部影片入围参赛单元。

柏林出版的《日报》报道说，本来在二月份举行的柏林电影节推到三月初举行，没有再往后推，是因为电影业运作的需要。至于六月份为观众开放的电影节是否会有电影节的气氛，要看德国抗击疫情的情形。