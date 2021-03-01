美欧促港府放人 47名民主派今仍被控串谋颠覆 还柙致「未审先囚」会否重现惹关注

美国继欧盟之后谴责港府起诉多名行使政治参与和言论自由的民主派人士，要求当局立即释放他们；与此同时，47名组织或参与去年民主派初选者经通宵扣查后，今早被当局正式提堂，控以「串谋颠覆国家政权罪」，由于不少被告未及向辩护律师发出指示，总裁判官苏惠德将案件押后至3时半再开庭。公众关注，一众被告能否获得保释出外候审，以免再出现审讯前需要还柙的「未审先囚」情况。

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不过，国际谴责不能叫停港府的起诉，而数百名市民则响应民间人棹阵线呼吁，到提讯的西九龙裁判法院排队等候进入法院内旁听。由于法院只设有95个公众旁听席，不少市民宁愿继续在法院外「排队」等候也不愿离开，以示支持，结果，在法庭开结提讯后一小时，排队市民已围绕法院外围一周。有排队市民形容，控告参与初选者是历史上最荒谬的，香港人则报以历史上最多人排队旁听 – 不是示威。然而，仍有一名身处警方警诫线外的市民被票控，指他违反防疫的社交限聚令。

今早提讯的47人分别是39男8女，年龄介乎23岁到64岁，当中包括法律学者戴耀廷、刚宣布解散的民主动力前召集人赵家贤和13名前立法会议员区诺轩、毛孟静、朱凯迪、陈志全、黄碧云、尹兆坚、林卓廷、谭文豪、郭家麒、杨岳桥、梁国雄、范国威；在柙的民主党前主席胡志伟和人民力量谭得志；在囚的前香港众志秘书长黄之锋；以及民阵召集人岑子杰和29名区议员及地区人士。由于被控人数众多，提讯的法庭全数留给被告及其律师团队和家属，记者和公众需在法院内的其他法庭透过视讯旁听。

根据其中一张检控书，控方指被告在去年7月1日至今年1月7日期间，在港与同案46名被告串谋及与他人串谋，以颠覆国家政权为目的，而组织、策划、实施或参与，旨在滥用立法会议员职权，在当选并取得立法会大多数控制权后，对港府提出「任何财政预算或公共开支……均不予区别拒绝通过」；迫使特首根据基本法解散立法会，从而瘫痪政府运作；最终导致特首在重选后的立法会继续否决预算案而要按基本法辞职。控方续称，上述行为，严重干扰、阻挠和破坏港府行政机关履行职能。各被告暂时毋须答辩。

而在提讯前，美国国务卿布林肯在香港时间今(1日)早于官方推特中谴责港府扣留及起诉泛民主派参选者，敦促当局立即释放他们。他续称，政治参与和言论自由不应构成犯罪，强调美国会与港人站在一起。另外，白宫国家安全顾问苏利文指出，事件进一步显示，北京违反给予香港自治及民主权利这个国际承诺。

而在昨天，欧盟驻港澳办事处已促请港府释放被起诉的民主派参选人；英国外相蓝韬文则在社交网站表示，对事件深感困扰，认为这显示《港区国安法》已经被用作消除不同政见的工具，而非单纯恢复社会秩序，并会进一步削弱外界对中共信守承诺的信心。

55名组织及参与去年民主派「35+初选」的人士中，有47人被警方以「串谋颠覆国家政权罪」落案起诉，另有8人暂时未被起诉，继续保释出外候查，5月4日再向警方报到，当中包括两名民主党前议员和反对揽炒的民主派初选人士，但他们大多表示，不知为何未被检控，指难以猜度国安法的「政治红线」。