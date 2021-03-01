路透社报告:中国黑客锁定印度疫苗科技系统

路透社报道，网络情报公司Cyfirma向路透社表示，一个由政府支持的中国黑客团体最近几周锁定了两家印度疫苗制造商的资讯科技系统，这两家厂商的疫苗均用于印度的接种计划。

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消息称，中国黑客组织APT10（也称为Stone Panda）已锁定印度两家疫苗生产商"印度血清研究所"（Serum Institute）和"巴拉特生物科技公司"（Bharat Biotech）的资讯科技基础设施和供应链软体漏洞进行渗透。

曾任英国对外情报机构军情六处的高级网络官员执行长库玛·里特什（Kumar Ritesh）表示，这些中国黑客入侵印度两家疫苗与制药厂，主要目的是渗透取得两家公司的知识产权，协助中国取得优势，超越印度的疫苗与制药公司。

里特什指出，中国黑客组织APT10正锁定全球最大制造疫苗与药物的血清研究所。血清研究所正大量生产英国牛津大学与阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作开发的新冠疫苗，并提供给印度及许多国家，让中国在南亚的疫苗外交战中落后印度，且这家公司很快就要量产美国Novavax疫苗。

对网络情报公司Cyfirma上述发现，印度血清研究所和巴拉特生技公司都拒绝评论。中国外交部发言人汪文斌则说，不能在拿不出证据的情况下向特定方泼脏水，这种做法不仅不负责任，而且别有用心。中方对此坚决反对。

不过，Cyfirma公司已把相关中国黑客入侵的发现与证据分享给印度政府的电脑紧急应变小组。