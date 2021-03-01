马克龙：法国还需再坚持4到6周才可能放宽防疫措施

法国总统马克龙周一表示，法国还需要再坚持4到6周才可能放宽防疫限制措施；为遏制疫苗恶化，20省加强防疫管制措施。马克龙本周将召集内阁会议，研讨重新开放公共场所的各种模式。世卫周一表示全球新冠确诊有所回升。

广告 继续浏览后续

法新社报道，马克龙周一在巴黎大区视察时，一年轻人向总统提问'"是否可能将宵禁时间从18点延后到19点，马克龙回答说，"还要在坚持4到6周"。马克龙表示，这一阶段，老年人接种疫苗的效果将开始显现，届时医院患者压力有望减轻。

法国总理卡斯泰也宣称，法国预计到5月中旬之前，完成50岁以上人口第一剂疫苗接种。而目前，法国仅有不到300万人接种第一剂疫苗，其中完成两剂疫苗接种的人数仅为156万1000人。

周一在巴黎郊区Bondy医疗中心，一名前来接种疫苗的男子向马克龙表示："我们不要实施封闭隔离措施"，马克龙回答说，我听到了您的意见，我们将竭尽所能"。

另据法新社援引政府方面的消息，马克龙将在本周三或周四，召集周六卡斯泰及相关部长举行会议，研讨重新开放公共场所的各种模式，其中包括设立马克龙曾经提到的"绿色通行证"。

法国卫生部周一通报，重症监护患者人数超过3500人，这是去年12月1日以来重症患者人数首次突破3500人。过去一天，重症患者新增52人，达到3544例，而入院人数也增加了150人，达2万5430人。

另据报道，世卫周一表示，上周的全球新冠确诊回升，这是七周以来首次。

世卫总干事谭德塞表示，确诊病例增加令人失望，但并不意外。他促请各国不要放宽应对疫情的措施，认为如果只是依赖疫苗将犯下错误。

谭德塞并批评富裕国家囤积疫苗，一些国家继续优先为感染风险较低、较健康的年轻人接种，比其他地方的医护人员和长者更早接种，令人遗憾。

世卫紧急项目执行主任瑞安表示，如果以为疫情可以在今年年底结束是不切实际的，但透过减少住院和死亡人数相信可以摆脱危机。