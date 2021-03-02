人权律师江天勇刑满释放两周年仍被软禁

曾经参与中国国内多起维权事件的中国知名律师江天勇两年前刑满获释，但是，同当年的陈光城律师一样，江天勇出狱后依然被中共非法软禁。

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江天勇四年前因709事件被中共当局指定居所监视居住，历尽酷刑，后被以煽颠罪判刑2年，2019年2月28日刑满出狱。但随即又被中共当局非法软禁、禁止就医、旅行、与妻女团聚至今。

总部设在荷兰的捍卫法治社会组织“律师为律师”组织周一发表公告，谴责北京当局对江天勇律师的非法软禁行为。公告指出，北京当局当年对江天勇律师的判决本身就违背了中国的宪法，今天对他的软禁更是违背国际以及中国国内的法律。

公告指出，根据他们获得信息，任意拘押，非法软禁越来越成为北京当局对付异议人士以及公民活动分子的手段。不仅受害者个人生活受到限制，他的家属也因此受到影响。公告关注中国当局何时才能够解除对江天勇的非法软禁。

江天勇曾因长期参与艾滋病感染者救助维权、山西黑砖窑案件、北京律师直选、法轮功个案等维权行动，而一直备受当局监控、打压；2008年6月，曾被当局阻止与美国国会人权核心小组代表团会面；2009年，曾因美国众议院议长佩洛西访问北京、中共建国60周年以及六四事件20周年等，而被当局数次软禁在家；2009年7月，曾遭当局明显打压而被北京市司法局注销律师执业证；2011 年2月19日，曾因中国茉莉花事件而被警方逮捕，至4月20日才获释放；2012年5月4日，曾因参与陈光诚维权事件而遭到警方残酷殴打，致左耳穿孔，右耳听力下降，且被软禁在家；2012年7月，曾荣获对华援助协会(China Aid Association)颁发的2012年度“捍卫宗教自由和法治勇气奖”。