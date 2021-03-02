如何与中国打交道？(一)

美国有句俗语叫做“房间里的大象”，《费加罗报》记者飞利浦 · 热立(Philippe Gélie) 2月25日发表长篇，他认为用它来形容美国和欧洲重整跨大西洋关系中视而不见中国非常恰当，就在欧洲与新上任的美国总统拜登就稳定和重建双方都愿意接受的伙伴关系的时候，中国问题给欧美关系投射上阴影。在国际关系中无论采取合作形式的互动，各国确认与中国打交道的方式将决定其贸易、外交和甚至国防政策选择。

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房间里的大象

英文俗语“房间里的大象”用来隐喻虽然某件虽然明显但却被集体视而不见、而且大家不进行讨论，甚至避而不谈。

如何与中国打交道呢

那么首先看看美国总统拜登的策略。新任美国总统拜登打算凭借美国的新策略应对中国，改变美国前总统特朗普直接打击的立场，因为单边的贸易战让美国普通消费者和农民付出沉重代价。拜登政府设想从特朗普此前打贸易战转变成联合民主政体，应对中国威权主义。

拜登曾经在2018年哥本哈根就行的民主峰会上演讲，他曾经表示如果我们不捍卫自己的民主价值和我们的民主未来，没有人会代替我们来行动。

美国新总统拜登上任后于2月4日在国会讲话中指出，在他任职的头几个月，美国将组织一次民主国家首脑会议，召集世界各国各地捍卫民主国家和人士，为遏制威权主义的扩展做努力。

今年1月，法国蒙田研究所讨论研究美国提倡的民主联盟的形式和宗旨，从较松散的自愿到更加严格的民主联盟，明确包括反对中国独裁的宗旨。